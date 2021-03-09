台灣缺水｜台中德基水庫乾涸見底　蓄水率不足一成或停止供水

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-09 20:30

台灣今年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風，各地供水也趨緊張。其中，位於台中的德基水庫蓄水率不足1成，創下半世紀以來新低，水庫更乾涸見底。 台灣經濟部水利署宣布，自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水。當局強調水情嚴峻，呼籲全民嚴加節省用水。

德基水庫蓄水率不足1成。（中央社）

德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，現以每秒11立方米的出水量，日供給石岡壩水庫，後續的出水量將視水情調控。大甲溪電廠表示，德基水庫周日（7日）的水位為1338.38米，周一（8日）的水位為1338米，每天出水量依據中央調配，並視水情變化調整，希望水量可撐到梅雨來臨，若水位降至1325米將停止供水，以維持生態平衡。

緊鄰德基水庫的梨山居民指出，若水庫水位目視低於吊橋的橋頭，就代表缺水，惟德基水庫上游目前只有宜蘭山區陣雨帶來的雨水，九成以上的庫底裸露，此情況實在是前所未見。有居民試圖橫越水庫，但因庫底泥土鬆軟，難以前進。

有果農透露，以往平地缺水，梨山的森林涵養水源，山上果農靠山泉水以及在山澗野溪取水，惟現時山上10條野溪有7條都乾涸，可見旱象嚴峻，呼籲大家要有長期抗旱的準備。

位於苗栗縣的鯉魚潭水庫亦乾涸見底。（中央社）

（聯合報／中央社）