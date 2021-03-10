蓬佩奧接受台媒專訪解釋任內對台政策　稱若有機會期待訪問台灣

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-10 14:31

美台關係於美國前國務卿蓬佩奧任內發展快速，他卸任前更解除美台長年交往限制。蓬佩奧周二（9日）接受台灣中央社視訊專訪時表示，美國能在沒有「不合理的愚蠢行政限制」下與台灣對話，甚至對世界而言都會更好；又提到如果自己將來有機會造訪台灣，那會是很令人享受的事。

蓬佩奧周二接受中央社視訊專訪。（中央社）

過去美台交往有長年的限制，當中包括台灣駐美代表處人員不得進入美國國務院、台方不得在雙橡園升旗，以及美國政府機構內不得展示「青天白日滿地紅旗」等。

今年1月9日，就在卸下國務卿職務之前11天，蓬佩奧高調宣布取消上述限制，被視為美台關係又一項重大突破。談及取消美台交往限制的原因時，蓬佩奧表示：「我們開始盯着它們（限制條文）看，意識到這簡直是瘋狂，我們另外有一整套不合理的規定。」

蓬佩奧指出，有鑑於美國與中國大陸間的協議，美台雙方有套清楚的「理解」，美方亦希望持續遵循，然而上述限制條文卻在過去月復一月、年復一年像滕壺一樣層層疊加，因此他們決定全面檢視。

經檢視，他們認定對美國而言，美台要能有更多對話才是合理的做法，而且是更公開的對話，而非更隱匿，並以合乎美國長年「一中政策」的方式處理。他續稱，這對中國大陸、台灣的人民皆有益，美國能在沒有這些「不合理的愚蠢行政限制」下與台灣對話，對區域、甚至世界而言都更好。

美國國務院早前宣布取消美台交往限制。（美國國務院網頁）

對於最近一些美國國會議員積極呼籲強化與台關係，例如摒棄美方長期以來的戰略模糊政策、與台方洽簽自由貿易協定（FTA），或將駐美代表處正名等，蓬佩奧表示美台間已有很大進展，他希望讓拜登政府有機會檢視相關議題，然後再作評論。

他又提到，這取決於北京當局是否意識到國際社會只是要求其像個「正常國家」行事，不要有掠奪性的經濟作為，或威脅其他國家專屬經濟海域（EEZ），而如果中共不改弦易轍，世界就應該團結一致反對那些違背國際基本理解的作為。

對於一些美國國會議員積極呼籲強化與台關係，蓬佩奧表示希望讓拜登政府有機會檢視相關議題，然後再作評論。（Reuters）

另外，由於任內大力批評中共、力挺台灣，不少人開始討論未曾到過台灣的蓬佩奧是否可能訪台。對此他表示不便評論他可能訪問或不會訪問哪些地方，但就稱：「若哪天有機會造訪那裡，會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事。」

值得一提的是，蓬佩奧於拜登1月20日上任後隔天，在Twitter寫下「1384天」，而1384天後剛好是2024年11月5日，即美國下屆總統大選的日子，因此令人聯想到他奧4年後是否角逐總統大位。對此蓬佩奧未置可否，僅稱2024太遙遠，又提到他一生曾為過未來做計劃，惟後來結果都不一樣。

他最後指出，自己會看未來數年事態的發展，若萬事俱備，他會盡一切努力促進美國的自由。至於目前，他會寫點東西，與智庫同事合作，也會為全球宗教自由做點事。

相關圖輯（請點擊放大觀看）：拜登甫就任美國總統 中國宣布制裁蓬佩奧及班農等28人

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（中央社）