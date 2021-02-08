南非執政黨譴責蓬佩奧　稱其炮製新疆「種族滅絕」謊言

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-08 09:29

南非執政黨非洲人國民大會（簡稱非國大）總書記馬哈舒勒上周六（6日）簽發聲明，強烈譴責美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人在中國新疆問題上炮製「種族滅絕」的謊言。

聲明稱，「我們注意到蓬佩奧等個別政客在涉疆問題上對中國進行攻擊，甚至炮製「種族滅絕」的言論。非國大對此表示關切。」

中國外交部發言人汪文斌此前展示一位新疆「證人」的照片，這位女子編造大量涉疆謊言。（微博@人民視頻）

聲明指，非國大一貫反對外部勢力干涉他國內政，反對針對他國內政的無端指責，特別是反對個別國家以民族、宗教、民主、自由、人權為名打壓遏制進步國家和進步力量。這些舉動極可能導致地區衝突和社會動盪動亂。不幸的是，美國在這方面可謂劣迹斑斑。

聲明續指，美國個別政客無視新疆經濟社會快速發展的客觀事實，再次公然干涉中國內政，充分暴露美國繼續推行霸權主義的慣性思維。蓬佩奧等人編造謊言之時，正值美國大選亂象造成民眾關係嚴重撕裂和緊張，駭人聽聞的弗洛伊德（George Perry Floyd）之死凸顯美國社會根深蒂固的種族歧視，美國政府在應對新冠肺炎（COVID-19）疫情中的無能和混亂暴露其面臨的治理之亂。這些與美國長期宣稱的所謂民主、人權等價值觀形成鮮明對比。

非國大呼籲美國管好自己的事，不要動輒對他國事務指手畫腳。非國大及世界所有熱愛和平的進步力量敦促美國儘早放棄雙重標準，立即停止干涉中國的內政。

新疆民眾痛批蓬佩奧（請點擊大圖瀏覽）：

據悉，美國前國務卿蓬佩奧離任前，曾宣稱中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為，構成「種族滅絕」。

2月1日，中國外交部舉行的涉疆問題新聞發布會上，新疆民眾現身說法。當日，來自新疆阿克蘇地區一家飼料廠的員工艾克拜爾·阿布來提吿訴傳媒記者：「最近，我們看到美國前國務卿蓬佩奧說新疆少數民族被『強迫勞動』，這簡直是在胡說八道。我們上班賺錢是為了讓自己生活過得更好，沒有誰強迫，也不需要誰強迫。我想請你們給蓬佩奧帶個話，我們新疆所有人都很討厭他，請他不要再撒謊騙人了。」

據事實上，新疆民眾對蓬佩奧涉疆言論的回應在1月底就已開始。此前報道顯示，一名來自新疆塔城的姑娘在自拍視頻中用英文批評蓬佩奧涉疆言論：作為土生土長的新疆姑娘，她實在受不了蓬佩奧這樣的挑撥和污衊，在她眼裏，蓬佩奧是無恥的，只會遭到唾棄。另有91歲老婦反駁蓬佩奧涉疆指控稱，「我孫子、重孫加起來都有40個，（他）真是個大騙子」。

除了民間對蓬佩奧的指控外，中國官方也對蓬佩奧予以制裁。新疆官方從1月25日至1月31日，刊登多篇「堅決反對蓬佩奧涉疆反華言論」的署名文章，對蓬佩奧的言論進行批駁。中國外交部在1月21日蓬佩奧去職同期立即發布制裁令，禁止其本人及家屬入境中國內地、香港、澳門，以及限制其關聯企業、機構與中國打交道、做生意。