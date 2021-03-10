台灣獨派大老籲制憲正名「台灣共和國」　民進黨：需符合社會期待

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-10 16:51

民進黨的「憲政改革小組」共同召集人、獨派大老姚嘉文近日表示，應依民進黨黨綱規定，要制憲且正名「台灣共和國」。 不過，民進黨當晚發出聲明，稱尊重姚嘉文的說法，但所有憲改主張，都需充分討論後再做成決議，期待在未來討論過程中，務實凝聚共識，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。

簡舒培表示，民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見，目前憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議。（資料圖片）

據介紹，民進黨在3月3日列出「憲改小組」名單，由姚嘉文、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦擔任共同召集人，多位民進黨立委、各團體代表人及學者專家也列為小組成員，該小組將提出民進黨版本的憲改方案。其中姚嘉文對外表示，民進黨黨綱規定，一是要制憲，二為國家名稱就是「台灣共和國」，要求民進黨不能規避建黨的精神，憲改小組既然設在黨內，第一個任務就是完成黨的規定。

針對姚嘉文的發言，民進黨發言人簡舒培回應稱尊重姚嘉文的說法，民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。然而，1民進黨憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議。

她強調，民進黨最後的憲改主張，仍需中常會通過後，送交立法院黨團，與朝野政黨協商，期待透過憲改小組的成立，在未來討論的過程中，務實凝聚共識後，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。

另一位憲改小組召集人柯建銘受訪時也指出，尊重姚嘉文將憲改小組定位成「制憲」，但民進黨憲改小組定位為「制憲」或「修憲」，要先定義清楚。他並表示，民進黨在1999年通過「台灣前途決議文」後，已對黨綱內容做出修正，「須注意其歷史演變」。現在時空環境不同，未來民進黨版修憲案提到台灣立法院討論時，必須考量可行性。同時，修憲案也須先經過民進黨黨團會議討論，憲改小組有黨內各世代代表及多元的學者參與，未來開會彼此尊重磨合。

（綜合報道）