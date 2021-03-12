阿斯利康｜台專家：接種利大於弊　歐美血栓發生率是亞洲5至10倍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-12 17:39

當地時間周四（11日），丹麥、挪威及冰島等北歐三國宣布，因應接連有新冠肺炎患者在接種，英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）後出現血栓，故暫停使用該疫苗。 在台灣，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日（12日）表示，歐美人血栓事件發生率是黃種人的5到10倍，另根據歐盟藥品管理局發布最新聲明，接種疫苗利大於弊。

羅一鈞說，根據歐盟藥品管理局（EMA）最新發布的聲明指出，丹麥暫緩施打AZ疫苗為預防性措施；EMA安全委員會也認為，AZ疫苗帶來的效益仍大於風險，至今沒有直接證據證實血栓是因疫苗引起，仍可繼續接種，對於血栓個案正在調查當中。至3月10日，歐洲經濟區已有500萬人接種AZ疫苗，其中發生血栓事件計30宗。

羅一鈞解釋，所謂血栓事件指的是因感染、打疫苗、手術後不便移動或用藥等因素影響，導致血液流動變慢形成血塊，可能引發深部靜脈栓塞，也可能跑到肺部形成肺栓塞，是最常見的2類血栓事件。不過，血栓事件在台灣並不常見，據統計，全台每年血栓發生率約為萬分之1.59，但在歐美國家發生率可能達千分之1到2，是黃種人的5到10倍。

首批抵台的AZ疫苗正在進行檢驗封緘，只欠無菌試驗未完成。（台灣食藥署）

羅一鈞稱，以丹麥接種疫苗的14萬人推估，至少就有140人至280人即便不打疫苗也會發生血栓事件，因此歐洲藥品局也評估目前血栓事件發生率並未高於背景值。他說，除了打疫苗，感染也是血栓成因之一，因此接種疫苗有助於降低感染新冠肺炎，自然也有助於降低血栓事件發生。

羅一鈞指，未來會持續觀察歐盟接種的狀況，掌握疫苗是否出現異常的血栓事件。8日奧地利也出現1宗血栓事件，歐盟藥品管理局昨天發布調查結果證實沒有直接關連性，民眾不用過於緊張。

（中央社）