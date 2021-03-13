屍橫遍野｜台YouTuber彈弓神技捉綠鬣蜥　民眾跟風卻「射後不理」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-13 11:52

綠鬣蜥在台灣作為外來物種肆虐，大量繁殖下破壞台灣農業生態。 YouTuber「吳小珍」去年底在彰化縣芳苑鄉二林溪流域附近，以彈弓移除近百隻綠鬣蜥而聞名，同時亦令該處興起一股「獵龍」風潮，卻不少人都「射後不理」，以致屍橫遍野，

台灣傳媒報道，「吳小珍」去年底一家四口齊齊出動，利用彈弓在二林溪流域移除大量綠鬣蜥，事後並將綠鬣蜥屍體全數掩埋。「吳小珍」因此獲得「獵龍高手」的稱呼，甚至彰化縣農業局聞訊後，也主動聯繫尋求合作，盼能與彰化縣野鳥學會協力，共同剷除危害彰化農民的外來物種。

「吳小珍」將經過製作成影片公開，結果引來各路「好手」湧到二林溪流域，一時之間當地儼然成為「殺戮戰場」，當中卻有不少人沒有及時清理綠鬣蜥的屍體，大量綠鬣蜥屍體隨處可見。

「吳小珍」得知後再度前往了解，上月再公開影片證實二林溪流域的確不難發現有綠鬣蜥屍體，影片中有見到至少8隻綠鬣蜥屍體，有溪流上漂浮，亦有是在溪邊樹上吊掛，場面相當驚悚。

對於有網民質疑是「吳小珍」帶起獵殺綠鬣蜥風潮，卻未善盡收尾的責任，「吳小珍」的家人澄清在發現並拍攝後已經清理好，只是影片太短沒有呈現出來，公開影片的目的更是希望點出有些人「只獵殺、不清理」的荒謬現象。彰化野鳥學會理事長謝孟霖在受訪時稱，他們在移除綠鬣蜥的過程中，確實有見到多隻綠鬣蜥死亡後沒有人清理的情況，通常都是屍體高掛樹上，可能是民眾嫌麻煩或難以清理便置之不理。

綠鬣蜥在台灣氾濫多年，繁殖快速下致農作物及排水設施損失：

有當地農民在受訪時就表示，幾乎每天都有人以彈弓或麻醉槍來移除綠鬣蜥，使其數量銳減，農民不再遭受農損。至於屍體隨處丟棄的情況是特例，並不常見。農民直言特別要感謝縣府委託的彰化野鳥協會，協會成員非常盡職，每天都至少有兩組人巡邏、移除。

（綜合報道）