綠鬣蜥橫行｜台野生綠鬣蜥遭手腳綁起　嘴巴塞炮仗當場炸爆頭慘死

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-20 13:56

台灣一名熱愛綠鬣蜥的網民在Facebook專頁「爆怨公社」爆料，指發現有人將炮仗塞進一隻綠鬣蜥嘴巴，然後將牠活活炸死，借移除外來物種的名義，以殘忍殺害綠鬣蜥為樂。 該名網民批評，雖然綠鬣蜥是外來物種，並且大量繁殖下破壞台灣農業生態，「同樣是外來種，待遇怎麼差這麼多，只是差在沒有法律保護就可以不尊重生命嗎？連一點道德都沒有，還在沾沾自喜幫農夫移除外來種」。

從該名網民發布的圖片所見，有人先將該隻綠鬣蜥手腳全部綁起，令其無法動彈，繼而就將紅色條狀的炮仗塞進嘴巴，然後在遠方引發。圖片清楚見到，事後綠鬣蜥的頭部幾乎完全被炸爛。

該名網民直言，她是支持移除外來物種，「但同時是否能請各位『正義』的大俠尊重一下生命？不然你們跟畜生沒什麼兩樣」。

圖輯｜台屏東今年已捕8千綠鬣蜥 1.5米長曬太陽「網紅巨尾」料被安樂死

一隻全身鮮黃的綠鬣蜥停在萬丹鄉田厝橋大排水溝的護欄曬太陽，台網民PO文後引起熱議並瘋傳。（屏東縣萬丹鄉交流地社團 Facebook）

據介紹，綠鬣蜥學名美洲鬣蜥，頭尾全長達1米至2米，壽命可長達10年以上，會吃農作物、破壞魚塭。綠鬣蜥在台灣沒有天敵，是故在南部地區大量繁殖，並不斷啃食農作物及挖洞築巢。根據台灣林物局資料顯示，綠鬣蜥數量逐年增長，從2016年移除527隻、2017年2365隻、2018年3657隻、2019年8068隻，去2020年全台灣的移除數量達到1萬4536隻。

（綜合報道）