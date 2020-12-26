綠鬣蜥橫行｜台YouTuber全家日捉逾百隻　彈弓神技引彰化縣盼合作

外來物種美洲鬣蜥（Iguana iguana）又稱綠鬣蜥，近期氾濫台灣中南部，蹤跡達至彰化縣二林溪水域。家住台中市的YouTuber「吳小珍」經常全台捕捉綠鬣蜥，其近日分享影片，顯示他們一家於二林溪用彈弓捕捉綠鬣蜥，單日移除過百隻。 對此彰化縣農業處周五（25日）表示，二林溪綠鬣蜥或比預估的更多，冀能與吳小珍一家合作移除。

吳小珍周一（21日）發布「彰化二林溪，恐龍出沒」影片，可見其全家前往捕捉綠鬣蜥，用彈弓射中後再徒手移除，幾乎百發百中。據統計，當日幼體共移除約60到70隻，亞成體、成體共移除41隻，單日總量破百。至於被捕獲的綠鬣蜥會以人道方式處理，再隨機陸續掩埋，以免造成土地負擔。

影片發布5天後吸引逾7萬次觀看，不少網民看畢才醒悟綠鬣蜥的氾濫程度，並對吳小珍全家為台灣土地「除暴安良」表示感謝。吳小珍則回應指，綠鬣蜥食量大、繁殖力強，故附近田地都要圍網防護。

另外，有關綠鬣蜥移除，除了尋求與吳小珍一家攜手，彰化縣政府農業處也會與彰化縣野鳥學會合作。

據了解，綠鬣蜥以葉子、嫩芽、花、果實為食，但外觀體型嚇人，更被指酷似「哥斯拉」。例如日前有網民在台灣屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，被一隻體型巨大、趴在護欄曬太陽的綠鬣蜥嚇了一大跳。相關照片經網上瘋傳並引來熱議，有人更表示「是恐龍無誤」。

早前一隻全身鮮黃的綠鬣蜥停在萬丹鄉田厝橋大排水溝的護欄曬太陽，台網民PO文後引起熱議並瘋傳。（屏東縣萬丹鄉交流地社團 Facebook）

台媒報道指，綠鬣蜥在台灣已氾濫多年，以高雄市和屏東縣最多，其棲息在溪流兩側、沙洲和池塘，可長到1、2米高。曾有參與捕捉的民眾表示，抓綠鬣蜥要非常小心，因牠會甩尾、咬人，爪子跟老鷹一樣銳利，一不小心便受傷。

屢遭棄養的綠鬣蜥由於繁殖快速，造成農作物及排水設施損失。台灣政府今年已將美洲綠鬣蜥公告為「有害生態環境之原非台灣原生種陸域野生動物」。公告後飼養美洲綠鬣蜥需向直轄市、縣（市）主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖，以杜絕目前美洲綠鬣蜥寵物棄養及任意繁殖情形。

此外，曾有網民發文賣綠鬣蜥肉，1台斤要價250元。不過有學者提醒，綠鬣蜥在台灣多棲息在水溝或排水系統，而這些地方的水多為畜牧或工廠廢水，可能會有寄生蟲及工廠廢水污染的疑慮，故不建議食用。

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（綜合報道）