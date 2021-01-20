鄭爽代孕風波｜多品牌終止合約　華鼎獎：撤「最佳女演員」等稱號

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 18:04

29歲的內地女星鄭爽日前被踢爆早年同男友張恒在美國找代理孕母，並棄養兩個孩子，引起廣泛關注。網上也有流傳消息指，鄭爽已因此事被廣電總局列為問題藝人。 近日，前身是「中國演藝名人公眾形象滿意度調查」的華鼎獎組委會決定，撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」，以及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」榮譽稱號，並收回註銷其獎勵證書、獎杯。 而在繼Prada等品牌發布公告終止與鄭爽的合作後，Aussie澳絲品牌亦發公告申明與鄭爽的代言合約已到期，目前無任何合作關係。

鄭爽被華鼎獎組委會撤銷榮譽稱號。（網上圖片）

據介紹，根據《華鼎獎榮譽稱號管理辦法》有關規定，決定撤銷鄭爽的相關稱號。有負責人表示，「代孕棄養事件的曝光，讓鄭爽的人設瞬間崩塌，這是她咎由自取，更與當初我們授予榮譽的初衷背道而馳。所有人都為曝光的代孕棄養行為而感​​到震驚。踐踏公民權益、敗壞人倫道德是對我們所珍惜的一切的挑戰。這絕不能容忍」。

華鼎獎，在2007年在調查基礎上加入了評選頒獎形式，是一項公眾形象方面的榮譽，被譽為「老百姓口碑榮譽」。該獎項主要是為鼓勵全球演藝名人所主辦，鼓舞全球演藝名人的公益和創作精神，從而藉此表揚對社會責任有傑出貢獻的演藝界人士。第一屆華鼎獎的「公眾形象內地最佳影視女演員」由趙薇捧得。

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另外，周二（19日）深夜，廣州寶潔有限公司Aussie袋鼠洗護髮官方微博發文稱，Aussie澳絲品牌與鄭爽的合約已在2020年11月到期，已無一切合作關係。據了解，該品牌官方微博已將此前與鄭爽合作的微博內容也刪除。

（網易新聞）