台灣缺水｜全台四分一農田休耕　台北每日輸出91萬噸水南送支援

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-15 12:04

受連月持續乾旱影響，台灣多地面臨缺水危機。據中央社周日（14日）報道，高雄市每天用水需求約150萬噸，過去主要來自於高屏溪攔河堰川，但如今該攔河堰每天取水量卻不足70萬噸、不到需求量的一半。 不過，據聯合報報道，台北市長柯文哲同日受訪表示，「前人種樹、後人乘涼」，大台北地區600萬人用水沒問題，要感謝李登輝當台北市長時蓋翡翠水庫，該水庫用水控制嚴格，水土保持好，才不致缺水。 柯文哲並在Facebook發文指，台北市擴大支援外縣市水情，每天向外輸送91萬噸水。

柯文哲表示，感謝李登輝建翡翠水庫，讓大台北600萬人不缺水。（聯合報）

柯文哲在接受訪問時指出，台北市是運氣好，每次遇到這種事，就要謝謝李登輝在當時興建翡翠水庫，且歷屆台北市長都做了很多努力，水土保持做得好，也沒有開放旅遊，漏水率逐年下降，才讓大台北地區600萬人沒有缺水問題。

柯文哲表示，至於南部的缺水問題，恐怕就要長期規劃，畢竟蓋水庫不是馬上就好的事情，需要從長計議。

柯文哲上周六（13日）在Facebook上表示，最近全台有4分之1的農田因為缺水休耕，工業用水也受到影響，因此翡翠水庫已開始擴大支援用水，每天輸送91萬噸水到新北、基隆、桃園等縣市，以利石門水庫進行北水南送到新竹、苗栗，希望儘量紓緩艱困水情。

他表示，台灣正面對這70年來最嚴重的乾旱，受影響的部門從農業擴大到工業領域，接下來就是民生用水。他呼籲大家不只節約用水，更要重視這次危機，未來加強防漏。「現在要超前部署已經來不及，至少要適當部署，不要等到積重難返那一天，全民受害。」

副市長黃珊珊周日上午進一步指出，水資源是「全國性問題」，翡翠水庫雖然是台北市掌管，但台北市對於水資源的調度與中央密切配合，本來就有支援其他水庫。她說，因為台北市比較沒有農業灌溉與工業用水需求，只要水源穩定、民生用水夠用，就願意擴大支援送水到桃園，再由桃園石門水庫去支援外縣市。

高雄市夜間減壓供水 利用伏流水支援水情

據中央社報道，高屏溪攔河堰川的流量持續下探，每秒流量僅剩約6.4立方米，再創新低，每天取水量卻不足70萬噸、不到高雄市需求量的一半。高雄市水情燈號自2月25日起就已調整為黃燈，夜間自晚上10時到隔天清晨6時減壓供水。

根據蓄水資料顯示，目前阿公店水庫有約700萬噸蓄水量，有效容量逾45%。（中央社）

對此，南區水資源局副局長鄒漢貴周日強調，目前大高雄有伏流水（地面以下的河流）及阿公店等水庫支應，水情尚稱穩定。

鄒漢貴指出，大高雄地區在高屏溪沿岸開發了7處伏流水井，每日最大供水有約70萬噸水量，另外水源調度也有阿公店等3座水庫支援，尚還能支應每日用水。但他仍呼籲民眾節約用水，盼天降甘霖，早日紓解南部旱象。

不過，報道同時提醒，阿公店水庫預計6月至9月初為空庫排砂防淤期，目前阿公店水庫水位因應防淤也調度下降中。

（中央社／聯合報）