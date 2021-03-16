阿斯利康疫苗｜台灣政府認為產品安全　首批約6萬醫護願意接種

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-16 13:32

台灣向英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）購買的11.7萬劑新冠疫苗，預計將於周三（17日）完成接種前的檢驗。不過，近日傳出歐洲部分國家有民眾接種該款疫苗後，發生出血、血栓及血小板不足等症狀，多國已暫停使用，等待進一步評估結果。 台灣衛福部長陳時中周二（16日）赴立法院備詢前受訪說，基本上目前政府仍認為疫苗安全，時程上未受影響。他還透露，調查結果第一波約有6萬醫護願意接種，其中第一線人員佔43%，第二線人員約28％，整體大概接近33%。

首批阿斯利康疫苗在3月3日運抵台灣，目前已將疫苗送回食藥署實驗室進行相關檢驗，未來確認合格後將核發封緘證明書，才能正式放行，提供民眾接種。（食藥署提供）

據台媒報道，陳時中受訪時強調，已蒐集疫苗相關的資料，外界如需要可在整理後供瞭解。他說，目前衛福部規劃周三完成安全性檢查後，兩天內召開專家會議，就疫苗本身與國際整體情況進行檢討，之後再公布詳情。

台灣中央流行疫情指揮中心日前表示，18歲以下青少年、對疫苗所含成份過敏人士、接種首劑後出現急性嚴重過敏反應者，這三類人群不可接種阿斯利康疫苗。急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，則應暫緩接種。

另有四類人群應謹慎評估接種的效益和風險，再決定是否接種，分別是血小板減少或任何凝血異常者（例如血友病患者）、免疫功能不全者（包括接受免疫抑制劑治療）、懷孕或可能懷孕的女性，以及正在哺乳的女性。

圖為2021年3月10日，意大利羅馬有人接種阿斯利康研發的新冠疫苗。（美聯社）

阿斯利康表示，審查逾1700萬人接種疫苗後的狀況，沒有證據顯示阿斯利康疫苗會增加形成血栓的風險。世界衛生組織（World Health Organization）周二稱，世衛和歐洲藥品管理局（EMA）官員將會面，討論阿斯利康疫苗的安全問題。

目前奧地利、意大利、挪威、丹麥、荷蘭、德國、法國等國已宣布暫停接種阿斯利康疫苗，韓國、澳洲、加拿大等國家則無意停用。

（綜合報道）