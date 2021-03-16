台精神科醫生被控於醫院內性侵女病人　院方被揭改網站資料疑袒護

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-16 16:44

北部某一間醫院在15日爆出醫生性侵疑雲！控訴被性侵的當事人男友，今天（16日）也接受TVBS的訪問，強調事情爆發以來，他們已經哭到沒有眼淚，現在只想保護她不要再受到傷害。另外，當事醫院在前一天發出的聲明中，轉述當事醫生的說法，強調提及控訴的女子，當天是到精神科候診。外界也質疑院方公布患者隱私，衛生局也說有點過頭，會進行調查。

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Alice控訴，她在去年底在北部一間醫院看診時，被認識的同校學長醫生，帶到沒有監視器的樓梯間性侵，並且在1月初報警提告。而Alice在16日深夜發文，強調自己不會被擊倒，還說再多酸言酸語，也會勇敢地站出來，包含男友也挺身而出。D先生：「我只是想要在她身邊保護她而已，然後讓她不要再受到那個人渣的傷害。」 男友很自責，因為事發後Alice，不但罹患創傷後壓力症候群，更一度輕生，還好被救回來。Ｄ先生：「我們都已經哭到哭不出來了，只是抱著然後情緒很低落，眼淚也流不出來。」

值得關注的是當事醫生在醫院網站上的簡歷，也被下掉，是不是有備而來？院方強調是網頁從去年底陸續更新，才沒有相關資訊。

不過大家也好奇，Alice為何還持續回當事醫院看診？男友也說出原因。D先生：「（因為那是）她所信任的精神科醫生，她覺得該滾出（醫院的）不是她，而是那個醫生。」

其中整起案件弔詭的是，當事醫院前一天提供的回應中，醫生說絕對沒有發生性侵事件，據了解也和他到警局到案時說雙方是你情我願的敘述有出入，另外竟然還公布患者看診隱私，雖然院方強調是轉述醫生說法，但是衛生局表示，有點做過頭，會進行調查。至於男醫生有沒有違反醫事法，等判決出爐後，若違規屬實排除會提出相關懲處。

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