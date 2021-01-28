台無良父母19萬賣2歲幼女給「淫獸」抵債　買主曾強姦其8歲長女

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-28 10:38

打零工的台灣男子阿正（化名）與妻子小蘋（化名）育有3名年幼女兒，常向鄰居何男借錢，何趁受託照顧8歲的大女兒小梅時，去年初趁機性侵害，經檢方起訴，目前由法院通緝中。

而阿正先後向何借款16萬元，無力償還借款，再以19萬（台幣，下同）將小女兒小竹賣給何，何支付3萬給阿正，台中地檢署今天依買賣人口罪起訴阿正、小蘋、何男等3人。

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起訴書指出，阿正夫妻於2019年6、7月間起，將小女兒小竹（2019年2月生）交由何照顧，其間陸續向何借款支付房租等生活費用，共借款16萬元，因無力償還借款，且何有意收養小竹，因不諳合法收養程序。

2019年8、9月間，由阿正夫妻以19萬價格，將小女兒小竹出賣給何男，用以抵償借款，何再以分5期按月支付6000元的方式，貼補差額3萬元予阿正夫妻，並於2020年3月5日付清差額。

至去年3月11日，何男因無法辦理相關法律程序，也無法帶小竹打預防針，委託不知情的張姓友人將小竹帶到台中市某區公所尋求協助，經區公所人員通知警方到場處理，查出阿正夫妻賣女兒給何，查扣合約書及分期付款單據等物。

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