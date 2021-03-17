為贈腦癱兒美麗風景慶生　台媽用手推車攜子跑完50km超級馬拉松

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-17 16:15

路途將近50公里的超級馬拉松，您有試過嗎？而這樣子的長途跋涉，還推著一台手推車跑，只因為想送給腦癱的兒子一份最棒的生日禮物。

台灣媽媽陳小姐於爆廢公社二館分享：「為了迎接小比滿20歲的生日，上星期六我帶他去參加勇闖南橫超級馬拉松45公里組的賽事，我們完成了！雖然一個人獨推很累，但我用小比的名字，完成他人生中的第一隻超馬，也帶他用腳看到了南橫風景的美麗。這是屬於小比的生日禮物，也是媽媽我可以為他做的事。」

一般人跑完也不容易 她竟推着兒子完成 點圖看看原文及有關照片▼▼▼

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「那天早上賽事進行的時候，我推著小比走在路上。有一位跑友經過時，想也不想的問我說，為什麼不送他去安養院？我不假思索的對她說，為什麼要送他去？你知道裡面多可怕嗎？是不是為了躲避責任，就可以想也不想的把小孩丟在裡面，那我一開始就丟掉了，為什麼還要一個人照顧他20年？」

「這20年來的日子是多麼的辛苦，如果真要算不能面對的次數時；而我已經算不出來幾次了……想著跑著……我的眼淚滴了下來。很難得哭的我，昨天一邊跑一邊哭，說實話，我真的覺得現在的我，活著並不是為了自己，而是小比。今天是小比生日，我們可以羞羞臉的請各位鼠薯阿姨，哥哥姐姐們要生日祝福嗎？小比知道那麼多人祝福他，他一定會很開心的，謝謝大家（鞠躬）。」

網民留言回應：「小比生日快樂，媽媽超棒，小比超棒～～」、「小比生日快樂！有偉大媽媽陪伴的風景更美麗，媽媽辛苦了～」、「生日快樂～偉大的媽媽您也要快樂～」、「媽媽很偉大，辛苦了，小比生日快樂」、「小比生日快樂～能當小比媽的小孩很幸福。小比媽祝福你順心～」。還有許許多多社員的祝福未能一一列出，也相信小比和小比媽都看到收到了。祝福小比生日快樂，也祝福小比媽身體健康，諸事順心。

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