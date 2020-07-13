疫情禁探訪　美婦114天見不到失智丈夫　自願當洗碗工終感人重逢

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國佛羅里達州一名婦人因為新冠肺炎疫情已經114天無法探視在失智照護中心的丈夫。為了見丈夫，她接下照護中心的洗碗工作。

57歲的瑪莉丹尼爾（Mary Daniel）過去每天都前往照護中心陪伴丈夫史帝夫（Steve）、一起看電視、協助他就寢等，直到3月照護中心因疫情不再接受訪客。

丹尼爾表示，分隔傷害了66歲患有阿茲海默症的丈夫。丹尼爾說：「突然，我就沒再探訪了。他（史帝夫）不知道為什麼，他也無法理解。」

而當照護中心提供她洗碗工作機會時，她一口就答應了，「我說，我將成為你們擁有過最好的洗碗工，因為我想要在那裏，我需要陪伴他」。

因疫情被分隔的老夫妻 為與丈夫重逢甘做洗碗工（點圖放大瀏覽）：

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丹尼爾表示，他們曾經試過窗戶探訪，但這讓史帝夫很不開心，史帝夫無法繼續進行對話，Facetime對他們來說也沒有幫助。丹尼爾表示，工作完後能和丈夫見面很棒，但她依然和其他清潔員工一樣洗碗、拖地、清理廚房。

丹尼爾於3日上工，即使她戴著口罩，史帝夫一眼就認出她了。「我走進他的房間，他喊了我的名字『瑪莉』後還給我一個最大的擁抱，我們倆都哭了」。丹尼爾說，能再度和丈夫見面，丈夫感覺更放鬆了。

佛羅里達州於3月發布緊急命令，除了探視生命垂危的家人朋友外，一律禁止民眾拜訪安養院、生活輔助和長期照護機構，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）本周將限制時間又延長60天。佛州受到疫情嚴重影響，根據佛州衛生部，佛州10日新增1萬1433起新冠肺炎病例和93起死亡病例。

丹尼爾表示，她了解為何政府下達命令也很感謝大家的努力，但她認為有更好的方式。她呼籲佛州及州長調整限制，她也與其他家庭創立Facebook群組試圖尋找更好的解決方法。

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