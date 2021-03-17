台灣帕勞旅遊氣泡下月啟動　旅行社未報價已爭崩頭團費料貴一倍

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-17 18:10

台灣的中央流行疫情指揮中心在周三（17日）宣布，台灣與太平洋島國帕勞（Palau，台灣譯作帛琉）的「旅遊氣泡」正式啟動，將於4月1日首航，初期每星期會有兩班航班。 台灣傳媒報道，旅行社尚未確定價格，概估團費每人要6萬元（新台幣．下同）至8萬元，但已有不少民眾直言「實在悶壞了」、「團費再貴也要出去玩。」

雄獅、東南等多間旅行社皆已 接獲不少民眾詢問台灣帕勞「旅遊氣泡」的資訊。（中央社）

台媒報道，包括雄獅、東南、康福、長泛、KKday等多間旅行社，現已接獲大批民眾詢問「旅遊氣泡」的資料，更會直接表達希望能預留出團名額。例如KKday在上星期已對外開賣「帛琉旅遊泡泡夢想包」，3天有近千宗訂單。另雄獅亦稱在官方網站上貼出首發團的預約網址後，初步估計已有超過400人預約。

雄獅更透露，帕勞的行程會主打海上活動，包括世界海景七大奇觀的大斷層、無毒水母湖、藍色鹿角珊瑚群、百年巨型大干貝城等，旅客有機會親眼看到顏色斑斕的熱帶魚、魟魚或大海龜在身旁悠遊穿梭。

帕勞的行程會主打海上活動。（中央社）

報道引述業者概估，台灣帕勞「旅遊氣泡」可能會有4天3夜或5天4夜的產品，團費可能每人要6萬元至8萬元，較以往增加一倍。報道稱，雖然價格不低，但對不少受訪者都表示「就是想去」、「實在等太久了，去哪裡都可以」。27歲從事零售業的謝小姐稱，因為疫情影響已經有一年多沒有旅遊，而且她聽說帕勞本來就很受歡迎，「當然要抓住機會。」

（綜合報道）