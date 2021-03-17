亞太首個｜台灣帕勞旅遊氣泡4月啟動　不可自由行須入住指定旅館

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-17 17:48

台灣周三（17日）宣布與邦交國帕勞（台稱帛琉）的旅遊氣泡正式啟動，這是台灣第一個對外啟動的旅遊氣泡，也是亞太區首個旅遊氣泡，4月1日正式首航。參與旅遊氣泡的旅遊要符合3大條件，旅遊行程規劃也須符合5大防疫原則，只能跟團不可安排個人行程，且只能入住具「安全防疫相關認證」的旅館。 此外，為了替旅遊氣泡宣傳和熱身，帕勞總統惠普斯（Surangel Whipps Jr.）將於3月28日搭包機訪台，4月1日返回帕勞。

陳時中公布防疫5原則，包括團進團出、避免接觸當地民眾、定點接駁、限住防疫旅館、須有專屬用餐區及分流。（中央社）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三表示，確保旅遊氣泡安全及順利推動，旅遊行程規劃須符合5大防疫原則。其中包括：團進團出，不可安排個人行程；規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線；採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。

此外，旅客僅限入住取得帕勞當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館；在餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

參加旅遊氣泡的旅客也需要符合以下條件：必須6個月內無進出台灣記錄、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診新冠肺炎，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸檢驗陰性報告。

旅客自帕勞返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

台灣與帕勞的旅遊氣泡即將啟動，台灣的航空公司與機場免稅店業者皆表示樂觀其成。（中央社）

台灣與帕勞的旅遊氣泡初期由華航執飛，每周2班次。至於何時會有第2間航空公司加入及增班，台灣方面將看實施成效再決定。據旅遊業者透露，未來或逐步增加至台灣與帕勞雙方每周各飛8班次。

台灣外交部長吳釗燮同日宣布，帕勞總統惠普斯將於3月28日搭包機訪台，4月1日返回帕勞。這將是惠普斯上任後第一次出訪，也是國際疫情後，第一位到訪台灣的外國元首。