撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-17 18:58

【鮭魚之亂／壽司郎／免費】台灣壽司郎早前推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中包含「鮭魚」兩個字，可享全枱免費，沒想到吸引大批台灣民眾改換身份證上名字，更驚動台灣內政部於facebook發文勸世，提醒民眾小心名字改不回來，從此「實至名鮭」！

台灣內政部facebook發文玩食字回應，提醒民眾小心「實至名鮭」，得到大批網民讚好.（facebook截圖）

根據台灣傳媒報道，截至3月17日下午3時，全台灣共有65人改名「鮭魚」。而全台暫時有28位鮭魚先生或鮭魚小姐到壽司郎享用免費壽司。

「雖不能同年同月同日生，但願同年同月同日當鮭魚。」台灣壽司郎的優惠掀起民眾改名潮，一時間不少人身份證上都有「鮭魚」二字。然而，根據台灣制度，人一生只可改名3次，而網上已出現用光改名額度個案，隨時從此要名叫「鮭魚」。因此內政部提醍「請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源！」👇👇👇內政部該勸世貼文大玩食字，吸引網民讚好及一齊玩食字評論今鮭魚之亂👇👇👇

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台灣壽司郎早前宣布於3月17至18日推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「鮭」、「魚」同音字可享不同程度折扣，而名字中包含「鮭魚」兩個字更享全枱免費。沒想到消息一出，有一堆台灣民眾急去改名，不但有人在網上組團食壽司郎，更有人誇張將大量貴價食物名加到姓名中，點擊圖片睇睇台灣民眾創意改名 👇👇

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