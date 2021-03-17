撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-17 18:57

【鮭魚之亂／壽司郎／改名潮】為免費食壽司郎可以去到幾盡？台灣壽司郎最近推出限定優惠，只要名字有「鮭魚」（即三文魚）二字就可全桌免費。消息公佈後引來台灣不少民眾急急改名，將名字加了「鮭魚」的新身份證放上網「呃Like」，原來台灣要更改身份證名字非常方便，成本也低，但有一個限制，隨時令人從此真的要叫「鮭魚」。

台灣壽司郎宣布於3月17至18日推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中包含「鮭魚」二字可享全枱免費，引來一堆人急著去改名。

台灣壽司郎早前宣布於3月17至18日推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「鮭」、「魚」同音字可享不同程度折扣，而名字中包含「鮭魚」兩個字更享全枱免費。沒想到消息一出，大批台灣民眾急去改名，不但有人在網上組團食壽司郎，更有人誇張將大量貴價食物名加到姓名中，點擊圖片睇睇台灣民眾創意改名 👇👇

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台灣改名成本低

台灣人想改名其實成本很低，只需50元新台幣，申請流程到取得新身份證不用1小時便完成。不過台灣法例限制一生人最多改名3次。有人就不知道原來小時候已經改過名，今次再改「鮭魚」，隨時改不回去，點擊圖片睇睇 👇👇

為了免費壽司要一輩子叫「鮭魚」未免犧牲太大，但台灣網民並無口下留情，點擊圖片睇睇網民Mean爆留言 👇👇

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有人在連登討論區以「有咩食肆曾經風光，最後沒落」為題發問引網民熱烈討論，網民們提起多間食店，當中不少是紅極一時的長龍食店。食物質素keep到，大家亦未曾預想她們會結業、變成大家的集體回憶。網民熱數的7間風光一時便消失食店，大家又有沒有回憶？立即點擊圖片睇睇 👇👇

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