鮭魚之亂｜改名風潮引爆兩岸熱議　德駐港領事館借題教德文

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-19 19:33

台灣知名壽司店「壽司郎」的優惠活動意外引發改名風潮，全台各地都傳出有人改名成「鮭魚」（三文魚）去免費吃壽司。事件引起兩岸三地網民廣泛熱議，其中在大陸，「除非讓爸爸也改名叫鮭魚」周五（19日）衝上微博熱搜榜，而德國駐香港總領事館也加入「抽水」，在社交網站發圖調侃。

在微博，「除非讓爸爸也改名叫鮭魚」登上熱搜榜，其意指那些用盡3次改名機會的人士，可透過讓父親也改成同名這種迂迴的方式突破限制重新改回原名，以免「同鮭魚盡」。而網民亦紛紛就對岸這波「鮭魚之亂」熱議，當中不少人慨嘆在台灣改名也太過容易了，「改身份證姓名像我改網名一樣簡單」，也有許多人表示想不到那麼多人就為了一頓鮭魚而「認祖鮭宗」，並調侃「我行不更名坐不改姓，除非給我免費的三文魚」、「名字那麼長考試的時候寫名字就耽誤很久，不累嗎」。

香港方面，除了在Facebook等平台同樣引起熱議外，向來會在社交網站專頁圖文並茂作德語教學的德國駐香港總領事館，也在最新一幅「每週一字」圖片中教導三文魚的德文詞彙，並把例句起作「我改左名做三文魚啦！」（Ich habe meinen Namen zu Lachs geändert!），成功吸引網民留言，「緊貼時事，抽出國際」。

發音/ Pronunciation: https://www.dict.cc/?s=Lachs #wdw #wotw German Institute Taipei 德國在台協會 由 German Consulate General Hong Kong 發佈於 2021年3月18日星期四

事實上，今次「鮭魚之亂」僅是出於優惠或娛樂所引發，因此不少改名「鮭魚」的民眾在優惠活動完結後也紛紛改回原名。據統計，周三至周四（17日至18日）兩日活動下來，全台共有305人改成「鮭魚」名，而截至周五晚上6時，當日全台改回本名的人數共158人，另有1人周四已改回本名。

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（綜合報道）