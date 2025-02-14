台灣晶片遭特朗普點名　博爾頓：美科技業不會讓關稅戰輕易發生

美國總統特朗普（Donald Trump）近日再次提及對台灣晶片課徵關稅，並指控台灣「偷走」美國半導體業務，強調關稅將促使業者赴美投資。台媒《中央社》今（14）日刊出前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）專訪內容，他直言特朗普的說法完全不符合事實，並警告「關稅這種扭曲做法，只會讓情況更糟」。



博爾頓抨擊特朗普：不理解問題所在

特朗普在2024年競選期間，多次聲稱台灣搶走美國晶片生意，今年1月底甚至表示可能對晶片課徵25%、50%甚至100%的關稅。根據華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）資料，美國半導體製造業從1990年至2020年市佔率大幅下滑7成。拜登政府推出《晶片法案》（Chips and Science Act），以補助金吸引企業赴美設廠，而特朗普則認為業者不需要補助金，關稅才是促使投資的最佳誘因。

前美國國安顧問博爾頓（John Bolton）2019年9月10日被時任總統特朗普開除，這位鷹派領軍人物曾服務過4代美國總統。（VCG）

博爾頓對此提出質疑，強調特朗普的說法根本無法成立，「台積電等公司的晶片品質極高，以至於新進入市場的企業無法一夜之間追上，而所需的投資規模更是極為龐大。」

他進一步表示，美國半導體業走到今天的局面，是多年來缺乏關注的結果，「但特朗普不這麼看，他說台灣偷走美國的半導體製造業，這完全不是事實。」

博爾頓指出，特朗普的關稅政策建立在一個錯誤的觀念上，「特朗普的認知顯示出真正的問題——他並不真的理解我們如何走到今天這個地步，因此他也無法找出解決辦法。」

博爾頓他分析，特朗普對關稅的執迷來自於某些人告訴他，美國19世紀曾以關稅保護本土產業，當時政府也仰賴關稅作為收入來源。但他強調，當時的政府規模小，也沒有現代的所得稅，與今天的國際經濟體系完全不同。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

博爾頓警告，當前全球科技產業高度依賴台灣的晶片製造，而「尖端的晶片製造能力無法一蹴可幾」，關稅等扭曲貿易的手段不僅無助於解決問題，反而可能帶來更大負面影響。

博爾頓：台灣應透過美企將向政府施壓

針對台灣是否能避開特朗普可能發起的晶片關稅戰，博爾頓認為，「讓美國的客戶了解到，關稅將提高他們的成本、讓產品更貴、進而影響銷量、侵蝕企業利潤，這是非常重要的。」

他指出，美國資訊科技系統對台灣晶片的依賴極高，因此「會有一大群利益相關者不希望看到關稅導致成本全面上升」，這些企業可能會向國會與政府決策者施壓，迫使白宮改變政策，進而影響特朗普的決定。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

此外，近期有消息指，美國政府可能要求台積電與英特爾（Intel）組成合資公司。對此，博爾頓表示，台積電的未來發展有很多可能性，「但所有計畫都必須從台積電的商業角度出發」，不可能透過幾個簡單交易就改變整個產業格局。

他強調，台積電的成功模式來自創辦人張忠謀的獨特經營策略，這並不是輕易可以改變的，「這不是手指一彈，說要換個做法，就能輕易改變的。」