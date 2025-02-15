黃國昌當選民眾黨黨主席　稱：努力讓柯文哲回來那天感到驕傲

台灣民眾黨主席補選結果今日（2月15日）下午出爐，台灣立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。



黃國昌在Facebook發文表示感謝，他表示，補選的結束，代表著接下來艱鉅挑戰的到來，「在兩大黨夾擊下，我們（民眾黨）沒有鬆懈的空間。接下來，我們要持續強化台灣民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、各個社區，建立與基層民眾最直接的連結，快速回應台灣人民的需求，讓台灣民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。」



圖為2025年1月2日，民眾黨前主席柯文哲再出羈押庭。（聯合報圖片）

台灣民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，於今年1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，兩人皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

在歷經2場政見發表會後，民眾黨於今天舉辦網路線上投票，投票時間從上午9時至下午4時。約於下午4時15分，民眾黨透過新聞稿公布選舉結果。

民眾黨指出，黨主席補選投票總選舉人數為1萬9320人，投票率為47.95%，投票數為9263票；黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，投票結果由黃國昌勝出。

黃國昌感謝文中提到，當民主進步黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，台灣民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨的冀望，「在柯文哲主席不在的時候，台灣民眾黨的任務，不只要把這些價值保留下來，更要讓它在未來兩年間逐漸成為台灣社會的共識，成為台灣社會所需要的台灣民眾黨。」

(Facebook@黃國昌)

黃國昌文中最末感性寫道，「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」

根據民眾黨章程，黨主席是一任4年，第二任黨主席任期從2023年初起算，由於這次補選是接續柯文哲原本的任期，黃國昌接掌黨主席的任期將至2026年12月31日屆滿。