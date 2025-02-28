二二八事件78周年　賴清德：蔣介石滔天罪行　歸咎族群衝突欠反省

今日（28日）是二二八事件78周年，賴清德總統上午出席了中樞紀念儀式，強調將事件歸咎於族群衝突的說法是缺乏反省與責任感的表現。他指出，獨裁者蔣介石在大陸戰局失利的情況下，為了鞏固對台灣的統治，犯下了滔天罪行，導致無數無辜者遭受迫害，對台灣社會造成了深遠衝擊。



這是賴清德以總統身份首次參加二二八事件紀念儀式，他全程使用台語致詞，表示「首先，我要代表國家再度道歉」，並向所有勇敢面對威權的受難者致敬。他向那些不幸喪失生命的受害者表示哀悼，並向仍然健在的受害者及其家屬表達關懷，強調「我的心一直都跟你們在一起」。

賴清德提到，二二八事件已經過去78年，許多當年的受難者在歲月中漸漸離世。他特別提到，彰化縣二二八關懷協會創會會長林才壽的離世，讓人感到無比惋惜。賴清德希望所有離開的受難者能夠擺脫痛苦，回到自由的世界。

二二八事件是指1947年2月27日至5月16日間，台灣各地爆發激烈的官民衝突，民眾要求政治改革，最終政府派遣軍隊武力鎮壓。圖為公賣局台北分局（今重慶南路）前圍著大批抗議的民眾。（Wikimedia Commons）

他重申，二二八事件的根本原因並非族群衝突，而是當時台灣社會已經開始享受現代文明，來自大陸的軍隊卻因連年戰爭生活水準低下，造成了社會的張力與矛盾。賴清德指出，這些因素加上當時的軍紀敗壞，最終導致了悲劇的發生。

賴清德表示，台灣社會在數十年來因高壓政治而無法自由表達，直到民主化後，政府才開始進行道歉、賠償和紀念。他強調，儘管轉型正義已有所進展，但仍需進一步揭露加害者的真相，以促進社會的真正和解。

未來，賴清德表示他和行政院長卓榮泰將協助二二八基金會，讓社會更全面了解轉型正義及加害者資料，進而追求社會的和解與團結。