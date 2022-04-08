二二八後：台灣特務政治崛起　反日力量全軍覆沒 ｜專家有話說

二二八事件，泛指1947年2月28日至5月16日間，發生於台灣的一系列騷亂與肅清。事件爆發時，台灣正值歷史交替的複雜情境：長達50年的日本殖民已於1945年結束，但國共內戰接踵而至，時代的巨輪交替輾壓，遂令中日衝突、凋敝民生、左右之爭、政治權鬥、混亂治安在此撕扯傾軋。民進黨崛起後，二二八事件被大書特書，成了「中國霸權在台灣」的血腥「罪證」；而無助鬥爭國民黨的事件線索，則被隱去不提。對此議題，《多維新聞》採訪到二二八事件研究者張若彤，探詢民進黨政府諱莫如深的衝突原貌。此為系列專訪第二篇（共二篇）。



多維：您前面提到，二二八事件的爆發，是因日本惡意掏空、美國貨大舉傾銷下，台幣與法幣幣值相繼失守、台灣物價飛漲，導致陳儀出台相對嚴厲的左派經濟政策，並與既得利益集團發生衝突，由此激化了「陳儀當局」、「反陳儀陣營」的矛盾。2月27日的天馬茶房緝煙事件，成為後續衝突的導火線，不知您如何理解此一事件？

張若彤：人們一般會有個迷思，就是認為二二八事件爆發於2月28日，但其實天馬茶房的緝煙事件，是發生在2月27日。

之所以用2月28日命名「二二八事件」，是因民眾在這日闖入專賣局的台北分局，打死2人、毆傷4人。隨後又轉往總局和前後任專賣局局長的私宅行兇，只因總局已有防備、前後任局長也正好不在家中，故沒有得逞。簡言之，2月28日是群眾無差別使用暴力的開端。

而專賣局之所以成為群眾泄憤對象，與陳儀嚴打走私有關。天馬茶房本身所在區域，便是私煙銷售的大本營，背後盡是跨境武裝走私集團的暗度金針，彼時與台灣對接的，主要是中國大陸的福州與廈門，此外還有香港、沖繩、日本、朝鮮，最遠也有中國東北，基本上都是二戰時「大日本帝國」的勢力範圍，且運作時間長達20年。故陳儀此舉，確實是損害了不少人的「商業利益」。

而衝突爆發之初，陳儀為防止事態擴大，曾與時任台北商會理事長的蔣渭川會面，希望能以「絕不追究個人刑事責任」的優厚條件，勸退憤怒群眾。基本上，這原本可以是二二八事件的結局，但如前所述，「反陳儀陣營」並不只有走私集團，還包括潛伏在國民黨三民主義青年團（簡稱三青團）的共產黨人、美國支持的知識份子、國民黨內部的反陳儀派系、台灣民間的親日勇武派、共產黨暗中領導的台籍日本兵等。

各方勢力皆欲藉此衝突打擊「陳儀政權」、謀取政經利益，事件發展最後脱離了經濟與走私場域，被上升到「反陳儀陣營」與「陳儀政權」的對峙，「反陳儀陣營」內部更是上演了殘酷內鬥與事後清算，導致衝突的持續延燒。

張若彤是台灣知名二二八事件研究者，着有《究竟228：林茂生之死與戰後台灣反日力量的覆滅》、《原來二二八：湯德章之死與台灣戰後特務派系政治的成形》等作品。（祁賓鴻／多維新聞）

多維：您是否可以說明一下，「反陳儀陣營」與「陳儀政權」是如何借二二八事件展開鬥爭？「反陳儀陣營」內部又有何衝突與競爭？

張若彤：其實現在台灣主流論述對二二八的理解，往往粗暴地二分為「統治集團」打壓「民間社會」，結果後者反抗失敗慘遭殲滅。其中「統治集團」包括了陳儀及其治閩班底、孔宋系統、軍統、半山人士（台灣憲政協進會）；「民間社會」則有國民黨CC派（國民黨台灣省黨部）、三民主義青年團台灣區團、地主士紳階層（台灣政治研究會）、台灣省政治建設協會、各縣市黨部組織、各地三青團分團等。

但如果深入觀察各方行為者的活動，上述模型便缺乏解釋力。我個人認為，二二八事件爆發後的權鬥，應該理解成「衛冕者」（陳儀政權）、「主要挑戰者」（國民黨CC派、仕紳派、流氓派）、「次要挑戰者」（三青團等）的三方互動，方式如下：「主要挑戰者」有意搶佔「衛冕者」的地盤，雙方碰撞處即是對峙前線，各種暗盤與倒戈層出不窮；而為抵禦「主要挑戰者」的攻擊，「衛冕者」會拉攏「次要挑戰者」，雙方既合作又競爭；「次要挑戰者」也為擁有更多話語權，會牽制「主要挑戰者」，但亦不會放棄對「衛冕者」的攻擊，故其與「主要挑戰者」的關係也是合作又競爭。

以「二二八事件處理委員會」（簡稱處委會）為例，在台灣當今主流論述的二分模型下，其被認為是對抗統治集團的「民間社會」，但若在前述的三方互動模型中，其本質便是「次要挑戰者」，既與陳儀接觸，也與其他勢力相互競爭，前面提到的台北商會理事長蔣渭川，便是代表人之一。蔣渭川雖為處委會重要幹部，卻又以「台灣省政治建設協會」代表身分，逕自與陳儀談判，並未全然服膺處委會的談判機制。後其也確實談出一定成果，即以台灣「不共產化」、「不走向獨立」兩條件，換取陳儀答應「撤回長官公署體制」，讓台灣有更大自治空間。

然而蔣渭川並非只在陳儀、處委會、台灣省政治建設協會間活動，其還同時去找在台美領陳情，要求美國主持公道，正如前面講到的林茂生，其同樣是向美方提出了一定程度的「介入」要求，故最後留下「要求台灣獨立託管」的罪名。但從台大校務會議紀錄來看，林茂生本人的立場或許比較接近自治派，因為其曾在衝突爆發後，於會上發言表示「身為知識分子的我們必須冷靜，不要忘記我們是中國人。」

1947年2月28日上午10時，因天馬茶房緝煙衝突造成一死一傷，憤怒的群眾包圍並焚燒專賣局台北分局。（維基百科公有領域）

多維：那麼由二二八事件的結果來看，您認為「衛冕者」、「主要挑戰者」、「次要挑戰者」三方，誰勝誰敗？此事對於台灣政治又有什麼影響？

張若彤：此事最大輸家，便是「次要挑戰者」，幾乎是被清洗殆盡。而二二八事件對台灣政治有兩大影響：一是反日力量全軍覆沒，二是特務政治由此崛起。

首先是反日力量的覆滅。日本殖民時期，台灣政治精英的立場就大概有三派之分：出於理想的反日派，相對務實的妥協派，以及跟着現實走的親日派，彼此對立相當激烈。日本投降後，三派歸屬各有不同，反日派大多加入了三青團，妥協派與親日派則多數加入其餘國民黨組織。但殖民時代的裂痕依舊存在，故三青團與國民黨其餘派系高度對立，反映的便是反日派要求親日派退出政治舞台的邏輯，此外三青團中也有許多潛伏的共產黨員。

而因為當年的台灣是黨國體制，不論三青團的團員或國民黨黨員，都算是統治階層的一員，黨與團的經費都由國家直接撥預算，以執行黨的工作，故台灣主流的二分模型中，傾向將三青團理解為「民間社會」，這其實是不精準的想像。而三青團以「次要挑戰者」身分參與二二八事件的權鬥，最後因鬥爭失敗遭到嚴重清洗，大部分幹部被逮捕甚至處決，基本上台灣區團已形同解散，也就意味着日殖時期延續下來的反日力量，盡皆覆滅。

至於特務派系政治的成形，則與二二八事件後的權力更迭有關，並非如台大歷史學系教授陳翠蓮所說，是因國民黨的特務政治，導致了二二八事件。衝突爆發前，台灣施行長官公署體制，權力集中在陳儀團隊手中，特務與派系活動受到限制；二二八事件開始後，全島湧現大小不一的騷動，長官公署一度在混亂中失去政權，但3月9日當天，由劉雨卿領導、約7,000名兵力的整編第21師陸續自基隆港登陸，展開全台清剿，陳儀政權再度復活，反倒是已經要求軍隊繳械的處委會騎虎難下。

而眼見局勢如此發展，「主要挑戰者」、「次要挑戰者」皆面臨了現實抉擇，也就是是否提早投降或倒戈，以爭取往後繼續活動的政經空間。這便是為何21師登陸後，不少衝突要角皆選擇與國民黨情報人員合作、秘密結盟，或是以各種方式脱離責任，包括逃離台灣、誣陷他人、供出地下同志等。

而這些人中，又可以分成三種模式：買保險、托拉斯、密裁暗殺。首先是「買保險」，主要受益者便是在台共產黨人，1947年時國共內戰正酣，部分國民黨官員認為共產黨可能勝出，於是出於「兩頭押寶」心態，協助深度參與二二八事件的共產黨高層離台，例如率領二七部隊的謝雪紅，竟能在21師登陸後，與楊克煌自高雄左營軍港搭乘軍艦逃往廈門。而除兩人，當年許多台灣共產黨高層都逃過沖突後的全島肅清，依靠的便是國民黨人的「買保險」意圖。

第二種「托拉斯」模式，典型案例則是左翼作家楊逵，也就是促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）前主任委員楊翠的祖父，其於二二八事件後遭到逮捕，選擇「自新」，接着便開始幫調查單位工作，為情報人員偵查，例如探詢與通報「反政府」書刊的發行團隊等。

第三種則是「密裁暗殺」，主要獲益者為參與二二八的「仕紳派」及「流氓派」。從事件後續處置來看，有些仕紳分明高度參與二二八，甚至在混亂中接手工廠，流氓則是全島騷亂、屠殺外省人的元兇之一，卻沒有遭到應有懲處，關鍵便是其提早選擇與當局合作，並聯手「恢復秩序」，也就是私刑逮捕與處決民眾。

華南銀行董事長、本名侯朝宗的劉啟光，便是這種案例。他早在殖民時代，就做日本人的雙面諜，逃往中國大陸後加入共產黨，又被國民黨吸收，開始了第一次「自新」，替中統工作。接着便是二二八事件，其身為親日的仕紳派，在衝突中扮演一定角色，但眼看21師登陸，他再度「自新」，選擇與國民黨情報機構秘密結盟，供出名單，導致不少人因此被逮捕、甚至處決。但名單的真實性如何，那就是另一件事了，這便是二二八後續處決黑幕重重的關鍵。

楊逵孫女楊翠（中），為台灣促轉會前代理主任委員。(多維新聞)

以台南市國民黨員湯德章為例，其之所以在二二八中遭到槍決身亡，並非是因其反抗國民黨，而是其身為國民黨所培養的新星，可能成為下一任台南市長，故在其他競爭勢力操作下，借二二八事件取其性命。

當年的台南市共有三位市長候選人，分別是黃百祿、侯全成、湯德章。前兩位皆為親日仕紳，並在二二八事件中鼓動台南學生上街鬧事，但兩人最終皆未被懲處，官方檔案紀載其「中途反正」，其實便是投靠當局，併為推卸責任、謀奪政治利益，而將罪狀全數推給立場温和、庇護外省人的競爭者湯德章。因此我們可以看到，湯德章的罪名一變再變。流氓們「自新」後，湯德章成了「率領流氓繳軍警械」的罪人；勇武派學生們「自新」，湯德章又變成「率學生繳警局械」的惡人。

湯德章之死，並非反國民黨烈士的壯烈犧牲，而是一位原本前途光明的國民黨新秀，遭地方派系誣陷而死，且地方派系因此脱離事變責任。二二八事件中充斥無數這類誣陷黑幕，從仕紳派、流氓派，到國民黨台省黨部統調室（台籍為主，多為CC派，屬中統系統），皆涉有重嫌。

如今某些被台灣人捧上神壇的「民主前輩」、「二二八受難者」，其實就是靠着這種不堪的醜惡，獲得今日名聲與地位。而某些受害者因「共產黨」罪名身亡，其實不僅從未加入共產黨，甚至在事件中的參與程度，還遠低於「中途反正」的仕紳與流氓們，卻因政治鬥爭、息事寧人、殺一儆百種種理由，成為槍下亡魂，如今其與二二八事件同遭民進黨反覆消費，真相卻依舊蒙塵，令人悲哀。