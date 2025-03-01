賴清德228稱大陸文攻武嚇　國台辦：歪曲228歷史加劇兩岸緊張

2月28日是二二八事件78周年，賴清德出席中樞儀式致辭時表示，獨裁者蔣介石在大陸戰局失利的情況下，為了鞏固對台灣的統治，犯下了滔天罪行，導致無數無辜者遭受迫害，對台灣社會造成了深遠衝擊。對此，國民黨呼籲民進黨、賴總統應放下政治算計，而非持續挑起對立。



此外，他在致詞時也提到，「台灣的主權、民主，台灣人民作主最大的威脅，就是來自中國」，大陸加強對台文攻武嚇，進行「統戰」滲透分化。對此，國台辦朱鳳蓮回應指出，民進黨刻意炒作此事件，歪曲歷史事實為「台獨起點」，煽動對立對抗，就是蓄意加劇兩岸緊張的禍心。



(中時電子報)

國台辦：228事件是中國人民解放鬥爭的組成部分

朱鳳蓮表示，發生在78年前的「228」事件是台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的正義行動，是中國人民解放鬥爭的組成部分。

朱鳳蓮稱，民進黨和「台獨」分裂勢力出於謀「獨」動機，別有用心地利用這一事件，刻意歪曲歷史事實、掩蓋歷史真相，把事件歪曲為「台獨起點」，企圖割斷台灣與大陸的血脈聯繫，惡意挑動「反中抗中」，撕裂台灣社會，製造兩岸對立，用心極其險惡。

朱鳳蓮指出，賴清德口口聲聲表示要促進「台灣團結」，但在紀念「228」事件時，不僅不基於歷史事實彌合台灣社會裂痕，反而大肆進行政治操弄，鼓吹「台獨」謬論，宣揚分裂主張，炒作「大陸威脅」，再次充分暴露其頑固堅持「台獨」分裂、煽動對立對抗、蓄意加劇兩岸緊張的禍心。

國務院台辦發言人朱鳳蓮。

朱鳳蓮指出，希望廣大台灣同胞堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，客觀認識「228」事件，不要被民進黨蠱惑欺蒙，從民族大義和自身福祉出發，堅決反對「台獨」分裂，共同維護台海和平穩定。

賴清德日前首次以總統身分出席228事件78周年中樞紀念儀式，他全程使用台語致詞，表示「首先，我要代表國家再度道歉」，並向所有勇敢面對威權的受難者致敬。他向那些不幸喪失生命的受害者表示哀悼，並向仍然健在的受害者及其家屬表達關懷，強調「我的心一直都跟你們在一起」。

賴清德致詞時也提到，有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。

賴清德也指出，大陸並未放棄武力併吞台灣，台灣的主權、民主最大威脅就來自大陸文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，「面對如此嚴峻挑戰，我的使命，就是團結台灣。」

二二八事件是指1947年2月27日至5月16日間，台灣各地爆發激烈的官民衝突，民眾要求政治改革，最終政府派遣軍隊武力鎮壓。圖為公賣局台北分局（今重慶南路）前圍著大批抗議的民眾。（Wikimedia Commons）

賴清德表示，台灣社會在數十年來因高壓政治而無法自由表達，直到民主化後，政府才開始進行道歉、賠償和紀念。他強調，儘管轉型正義已有所進展，但仍需進一步揭露加害者的真相，以促進社會的真正和解。