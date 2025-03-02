成CIA線人終結台灣核武夢　前台軍上校稱沒背叛台灣：都是中國人

台灣核子工程專家、前陸軍上校張憲義40年前成為美國中央情報局（CIA）線人，並在1988年叛逃美國後洩露台灣秘密核武計劃，最終導致台灣在美國壓力下摧毀研發核武設備。近日，81歲的張憲義接受美媒CNN專訪中表示，他不後悔當初的決定，強調「根本不存在背叛，我做的事對台灣人民有益」，又強調「我們都是中國人」。



張憲義曾主持核能研究所（INER）模擬核爆的電腦程式開發。（網絡圖片）

1964年中國大陸成功試爆核武後，台灣政府開始擔心核武威脅，並於1966年啟動核計劃。張憲義作為其中一員，前往美國橡樹嶺國家實驗室進修核技術。他透露，儘管台灣對外聲明研究僅用於和平目的，但被派去美國的學生都清楚，真正的任務是學習開發武器。

回到台灣後，張憲義主持核能研究所（INER）模擬核爆的電腦程式開發。核能研究所以民間名義秘密推進武器研發，當時為了降低暴露核武的風險，只尋求秘密建立能快速且隨時生產核武的能力，而不建立核武儲備。

1970年代末，張憲義再度赴美，隨後在CIA接觸下於1984年正式成為線人。張憲義回憶，接下來4年裡，每隔幾個月會與一名CIA官員在台北一些安全藏身處所碰面。張憲義會分享關鍵資訊與情報，並提供機密文件照片。

1988年，張憲義在美方協助下攜同家人叛逃美國。列根政府隨後藉著蔣經國去世、李登輝就任為契機，拿著張憲義的證據施壓台灣摧毀即將完成的核武計劃。幾個月後，美國派遣專家到台灣拆除一座鈽分離廠，還負責監督移除可用於核武製造的核材料。

張憲義。（聯合報）

張憲義在專訪中表示，「我不想與中國大陸發生任何衝突」。他又說，「使用任何致命的化學武器或核武器……對我來說這是愚蠢（nonsense）的。我相信我們都是中國人，這樣做是沒道理的。」

張憲義又表示：「至少我們沒有挑釁中國大陸，避免了台灣遭受戰爭。」他還說，他以良知做出此事，「不存在背叛，至少我未背叛自己」。