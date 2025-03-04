王大陸被捕一刻反應曝光　頻問什麼狀況　得知涉殺人未遂一臉呆滯

台灣藝人王大陸今日（4日）遭到台灣警方移送檢方偵辦，案由是「殺人未遂」。台媒《ETtoday新聞雲》報道指，今日早上警方上門時，王大陸一臉茫然稱「你們不是已經來過？」，最後得知涉嫌殺人未遂，表情茫然一臉呆滯。



王大陸涉殺人未遂遭移送新北地檢署。（《聯合報》）

王大陸。（IG@taluwang）

王大陸。（IG@taluwang）

《ETtoday新聞雲》報道，王大陸早前搭機返台時，事先透過知名平台叫車接送，未料派來的車與王大陸設想不符、嫌棄「車太差」，向富二代友人游翔閔抱怨訴苦，於是找人痛毆司機以及平台派車員，將兩人打得滿身是傷半死不活。

今日上午7時許，警方到王大陸在台北大安區的住所將他拘捕，當時王大陸一臉驚訝「你們不是已經來過？」，在偵防車內也不斷詢問「是什麼狀況？」最後警員才告知他涉嫌殺人未遂，王大陸得知後表情立刻陷入茫然呆滯，目前王大陸及游男依殺人未遂移送新北地檢署偵辦中。

據早前報道，王大陸在本年2月18日爆出涉嫌逃避兵役，不惜花重金100萬元（新台幣，下同）請專門的集團偽造不實醫療證明，因而遭檢警逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。