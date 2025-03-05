王大陸涉教唆傷人准以500萬台幣保釋　同案富二代羈押禁見

台灣藝人王大陸周二（4日）在台被捕，他被指教唆他人毆打司機，檢方晚上最初依涉嫌「殺人未遂」罪，向法院聲請將他及另一名被告、其富二代友人游翔羈押禁見（即羈押期間不得接見他人及與他人通訊）。檢方至深夜公布，經複訊後改依「傷害」等罪名對兩人聲押，目前仍在查緝其他在逃疑犯。法院周三（5日）凌晨召開羈押庭，歷經3小時檢辯攻防，合議庭裁定王大陸准以500萬元（新台幣，下同）交保，游翔閔羈押禁見。



王大陸。（IG@taluwang）

檢方改依傷害罪，向法院聲請將王大陸羈押禁見。（ETtoday圖片）

涉教唆傷害等罪 有逃亡串供滅證之虞

檢方表示，經複訊後認定兩人涉及教唆傷害、違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，加上王大陸另涉「使公務員登載不實」罪，犯罪嫌疑重大，因被告兩人有逃亡、勾串、滅證之虞，遂向新北地院聲請羈押禁見。

手機顯示曾炫耀打人 留有傷者畫面

綜合台媒報道，王大陸2024年4月搭機返台，事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，又疑因司機繞路及態度太差，遂向富二代友人游翔閔抱怨訴苦，並找人痛毆司機以及派車員，造成2人重傷，手段兇殘。

檢察官是早前偵辦王大陸逃避兵役案時，從查扣的手機內發現，王大陸曾向朋友炫耀打人一事，甚至還有打手拍攝傷者的畫面，導致此案曝光。據台媒報道，富二代游翔閔家裡經營日本進口休旅車，過去曾與台灣女星林千又有過一段情。

檢方最初依殺人未遂罪，向法院聲請將王大陸羈押禁見。（TVBS新聞網）

另涉逃兵役案 北市兵役局：如無延期理由需按時入伍

至於王大陸涉逃兵役案，消息上月18日爆出，指他花100萬元（新台幣，下同）聘請集團偽造不實醫療證明，因而遭檢警逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。

台北市兵役局表示，王大陸已收到3月13日替代役梯次的徵集令，若屆時沒有符合延期徵集的理由，還是要依時在13日入伍。