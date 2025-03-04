王大陸涉殺人未遂　遭檢方聲請羈押禁見　案發於去年4月手段兇殘

台灣藝人王大陸及其富二代友人游翔閔今日（4日）因涉嫌「殺人未遂」遭到台灣警方拘捕，並移送新北地檢署偵辦，訊後檢方於晚間10時左右向法院聲請將2人羈押禁見（羈押期間不得接見他人及與他人通信）。



檢方向法院聲請將王大陸羈押禁見。（TVBS新聞網）

王大陸。（IG@taluwang）

王大陸。（IG@taluwang）

綜合台媒報道，王大陸2024年4月搭機返台，事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，又疑因司機繞路及態度太差，遂向富二代友人游翔閔抱怨訴苦，並找人痛毆司機以及派車員，造成2人重傷，手段兇殘。

涉案的富二代游翔閔。（游翔閔IG）

王大陸與游翔閔合照。（中天新聞網）

涉案的富二代游翔閔。（中天新聞網）

檢察官早前偵辦王大陸逃避兵役案時，從查扣的手機內發現王大陸曾向朋友炫耀打人一事，甚至還有打手打人之後拍攝傷者的畫面，導致此案曝光。王大陸及游翔閔4日被捕，詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

報道指，富二代游翔閔家裡經營日本進口休旅車，過去曾與台灣女星林千又有過一段情。

據早前報道，王大陸在本年2月18日爆出涉嫌逃避兵役，不惜花重金100萬元（新台幣，下同）請專門的集團偽造不實醫療證明，因而遭檢警逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。原本預計王大陸將在3月13日入伍服役。