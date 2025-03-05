王大陸現身法院交保遭媒體包圍　見記者跌倒即關心問：要不要扶他

台灣藝人王大陸周二（4日）在台被捕，檢方最初依涉嫌「殺人未遂」罪向法院聲請將他羈押禁見，經複訊後改依「傷害」等罪名對他聲押，但法院批准王大陸以500萬元（新台幣，下同）交保。



王大陸今天（5日）中午在新北地方法院辦理交保事務完畢，他一身黑衣低調離開，被眾多媒體包圍時未作出回應，其後搭車離去。



王大陸5日中午在法院辦理交保事務完畢，他一身黑衣低調離開。（聯合報）

王大陸5日中午在法院辦理交保事務完畢，他一身黑衣低調離開。（中天新聞網）

王大陸。（IG@taluwang）

台媒報道，王大陸經紀人今天早上帶著500萬來保釋王大陸，而王大陸也在稍早步出法院，可見他頭戴帽子、臉掛黑色口罩，走出法院後面對大批媒體的問題，他僅回說「謝謝，不好意思」。

期間王大陸只有小聲地說「不要推擠」，後來見到有記者不慎跌倒，他還貼心地詢問：「要不要扶一下他。」

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，王大陸在去年（2024年）4月份在Uber平台叫車，搭車途中王大陸認為司機繞路，雙方在車上爆發第一次口角；抵達目的地時，王大陸已經下車，發現鑰匙掉在車上，卻又因Tesla沒有門把手，王大陸無法打開車門，便拍打車窗要求司機開門，因此與司機爆發第二次衝突。

報道指，王大陸承認事後找32歲友人游男對該司機潑屎教訓，聲稱不知游男自動加碼打傷人，直到游男把打人的影片用微信傳給他，才曉得後來的演變。

遭挨打的司機要求追究王、游涉嫌殺人未遂刑責。檢方偵辦認為，王、游未達有殺人犯意或犯行程度，因此將此部分情節，改以「教唆傷害罪嫌」處理。

王大陸憑藉電影《我的少女時代》走紅。（中國時報）