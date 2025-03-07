台積電赴美投資千億美元　賴清德開記者會稱：政府沒受到美國壓力

賴清德3月6日下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電在美擴大投資1000億美元一事。賴清德在記者會上表示，台積電4年前在美國亞利桑那州的投資，已經創下直接投資美國的最大案。



賴清德稱，政府在台積電赴美投資過程當中，並未接受到來自美國的壓力，他稱，這是台積電的時刻、也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。台灣國民黨立院黨團則批評，「賴清德把國恥、國家重大危機講成台灣的驕傲」並質問賴清德「台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡？」



圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

魏哲家日前與美國總統特朗普在白宮宣布，台積電將加碼投資美國1,000億美元，台灣則有輿論擔憂台積電恐變成「美」積電。魏哲家6日一從美國回來，就應邀與賴清德共同召開記者會。

賴清德致詞時表示，從台積電全球布局來看，皆是根據客戶需求，「政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力」，他指出，四年前，台積電在美國亞利桑那州投資，就已創下外國對美國直接綠地（greenfield）投資最大案，兩天前，魏哲家與川普共同宣布擴大投資，台積將透過這項投資案貢獻下世代人工智慧與前瞻應用，「這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。」

賴總統提到，每次台積電布局，台積電都更加壯大、更具競爭力。從台積電全球布局或從台灣產業發展歷程來看，產業從西進、南向、北合，數十年來所累積實力，已足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構新產業布局。

賴清德3月6日下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電在美擴大投資1000億美元一事。（影片截圖）

對於台積電赴美投資，國民黨團則批評，「中華民國有如此總統是全民悲哀」，國民黨團五問賴清德，「台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡？台灣可免於貿易戰、關稅戰？台灣半導體未來的優勢在哪裡？你的國安評估是什麼？國安對策是什麼？如果什麼都没有，那賴清德的治國方案，窮的只剩全台大罷免嗎？追殺在野黨、追殺在野政治人物嗎？」

國民黨抨擊：賴清德政府對美工作是徹頭徹尾的失敗

國民黨團抨擊，台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，台灣政府在談判過程中亳無角色。（影片截圖）

國民黨團抨擊，台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，台灣政府在談判過程中亳無角色，美國政府把賴清德政府視為空氣。賴清德政府對美工作是徹頭徹尾的失敗，完全無法對台灣人交代。

國民黨團指出，近年來，台積電已經在美國投資高達650億美元，如今又要再新增1000億美元投資赴美設廠，總共投資美國金額高達1650億美元，等於把台灣的外匯存底搬走30%。台積電對美投資金額高達1650億美元換算成台幣高達5.445萬億元，等於是近二年的中央政府總預算金額。

國民黨團提到，更為嚴重的是，台積電出走在美設先進製程的1.6納米廠，將帶動全台高科技產業供應鏈的大外移。國民黨團質疑，在美國把全台最重要、最先進的高科技資產整批強迫輸出、強迫外移，當美國坐擁晶片技術及產能，台灣在國際競爭及區域安全博奕中，還有什麼籌碼？這就是實實在在的出賣台灣，出賣台灣未來生存發展的空間。