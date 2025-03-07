談兩岸開戰風險？ 馬英九回：並非不可能但機會不大

馬英九3月7日出席「中山先生逝世一百周年紀念座談會」時談到兩岸關係，對於兩岸未來是否會發生戰爭，他始終認為「並非不可能，但機會不大」，他認為，關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。



馬英九指出，對台灣或大陸而言，戰爭的代價都是無比沉重。備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。



3月7日國民黨在智庫召開「中山先生逝世100週年紀念座談會」開幕式，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄，以及國民黨秘書長黃健庭等黨務主管等人，都一同出席。

馬英九在致詞時，回憶了國父孫中山的過往事蹟，特別是成立興中會、號召民眾革命推翻滿清、建立亞洲第一民主共和國中華民國的經過。他指出，1949年至今兩岸隔海分治76年，雖然兩岸體制不同，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，振興中華。

馬英九去年（2024年）赴北京盧溝橋，見到了高齡93歲的「七七事變」親歷者鄭福來（前左），聽對方講述抗日時期的故事，期間兩人雙手緊緊相握。馬英九最後發表講話稱，「我一向認為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福求和平。」（馬英九基金會提供）

馬英九指出，他擔任中華民國總統期間，海峽兩岸簽訂23個雙邊協議，創造了和平穩定的臺海局勢，也也建立制度化的溝通管道。

馬英九認為，2016年他卸任後，兩岸關係開始顯著倒退，快速走向緊張與對抗，他指出，關鍵在於民進黨政府不承認「中華民國憲法」中的兩岸定位，也拒絕接受兩岸共同的政治基礎「九二共識」，而民進黨本身又提不出對岸能夠接受的新論述，導致兩岸面臨彼此既沒有互信，又沒有溝通管道的危險境界。

馬英九稱，2024年4月他在北京跟中共總書記習近平先生會面，他強調，兩岸如果不幸發生戰爭，這將是中華民族不可承受之重，雙方都應該重視人民所珍惜的價值，與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊含的智慧，確保兩岸互利雙贏。

4月10日下午，習近平在北京會見馬英九一行。（新華社）

馬英九表示，「習近平先生的反應也相當的溫和理性，人類數千年的歷史，帶給我們最深刻的教訓，就是戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，戰爭絕不是任何所希望的結果。」

對於兩岸未來是否會發生戰爭，馬英九稱，他始終認為，「並非不可能，但機會不大」，但關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。對台灣或大陸而言，戰爭的代價都是無比沉重。備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣絕對是沉重的負擔。