馬英九因陸生喊「中國台北」遭移民署約談　籲賴清德勿斷兩岸交流

馬英九因去年底邀請中國大陸高校師生團赴台訪問，其中一名陸生脫口稱台灣為「中國台北」引發爭議，主管機關陸委會及移民署認定可能違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，並於今（10）日下午約談馬英九。對此，馬英九強調，政府不應以政治手段阻斷兩岸青年交流，否則將對兩岸關係帶來負面影響。



台灣內政部移民署3月10日下午約談馬英九，要求說明2024年11月27日訪台的中國大陸高校師生團是否涉及違反相關規定。該訪問團原訂行程為9天，期間曾在台灣多地進行文化與學術交流，然而，復旦大學二年級學生宋思瑤於12月1日接受媒體採訪時，提及「中國台北隊」一詞，引發台灣政府關切，陸委會更揚言祭出行政處分。

對此，馬英九親赴移民署應訊，並在抵達時向媒體發表談話。他表示，「不要用政治力量和行政手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會，這對兩岸和平穩定不利，也不符合台灣民眾的利益。」馬英九強調，這名大陸學生使用「中國台北隊」一詞是大陸地區的慣用說法，並無貶抑台灣的惡意，而是單純表達對棒球隊奪冠的祝賀。

馬英九進一步指出，賴清德政府不應對此事錙銖必較，更不應處分馬英九基金會，否則將產生寒蟬效應，讓其他台灣民間機構不敢再邀請中國大陸團體訪台，嚴重影響兩岸民間交流。馬英九警告，如果台灣當局因一名大陸學生的發言而強行限制交流，將無助於改善兩岸關係，反而可能讓對話機會減少，令緊張局勢升溫。

馬英九強調，2024年台灣棒球隊奪冠是一件值得驕傲的事，宋思瑤的發言只是大陸習慣用語，應該用包容的態度看待，而非上綱上線，影響正常交流。

針對此事，陸委會主委邱垂正去年時曾表達強烈不滿，並表示將邀集主管機關依規定處理。他當時強調，台灣政府一貫支持「對等、尊嚴、健康、有序」的兩岸交流，但若有不當行為，將依法處理，避免未來類似事件再次發生。