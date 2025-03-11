王大陸先還逃兵役債　內政部：13日入成功嶺受訓、服替代役1年

現年33歲的台灣男藝人王大陸早前因涉嫌偽造病歷而逃兵役被捕後，本月初再傳出「殺人未遂」被捕的消息，令全台震驚。內政部役政司替代役訓練及管理中心周二（11日）表示，王大陸屬「一般替代役263梯」，須服役1年，將在3月13日入伍成功嶺受訓、再分發單位服勤，若因司法案件需要出庭可以請公假。



日前，新北地檢署偵辦妨害兵役案件，王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，以15萬元新台幣（約3.5萬港元）交保。但隨後王大陸又被爆出涉通過友人教唆黑幫毆打司機，於3月4日在台被捕，檢方最初依涉嫌「殺人未遂」罪向法院聲請將他羈押禁見，經複訊後改依「傷害」等罪名對他聲押，法院批准以500萬元新台幣（約117.9萬港元）交保。

涉案Uber司機曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。（影片截圖）

王大陸與游翔閔合照。（中天新聞網）

內政部役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新周二表示，王大陸屬「一般替代役263梯」，該梯次約有1300人，目前台北市兵役局已發出徵集令，3月13日上午9時須在台北火車站北二門廣場集合，隨後搭火車、再轉遊覽車至成功嶺。卓透露，進成功嶺後會先進行基礎訓練，隨後會選擇單位志願再進行專業訓練，後續才會分發單位服勤。

王大陸5日中午在法院辦理交保事務完畢，他一身黑衣低調離開。（聯合報）

針對基礎訓練訓練內容，卓煥新介紹，因應防災士訓練與初級救護技術員（EMT-1）訓練課程時數增加，今年起基礎訓練從原本21天增加至26天，其餘訓練項目還包含模擬實境射擊及實彈打靶射擊、團體成長探索訓練（含攀岩）、3000公尺跑步及伏地挺身等活動。依規定，82年次（1993年次）以前的役男應服1年替代役。王大陸屬82年以前出生（1991年），因此須服役1年。