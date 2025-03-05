王大陸涉案細節曝光！因搭Uber打不開Tesla車門？暴怒叫人打司機

台灣藝人王大陸涉嫌教唆友人游翔閔，痛毆Uber司機，遭挨打的司機要求，追究王、游涉嫌殺人未遂刑責，台灣檢方則依「傷害罪」裁定王大陸和其友人游翔閔羈押禁見。台媒曝光案件細節，據了解，王大陸透過Uber平台叫車，途中他懷疑Uber司機繞路，雙方爆發口角。



之後，王大陸下車發現，鑰匙遺留在車內，但司機所駕駛的是Tesla並沒有門把手，王大陸不知道如何開車門，怒拍車窗，因此與司機爆發第二波衝突，其後王大陸記下車牌號碼，教唆友人游翔閔潑糞報復，但游翔閔則是痛揍了司機。事件引發兩岸網民震驚，更有內地網友留言，「王大陸別回大陸了。」



王大陸2月時因為涉嫌捏造假的醫療證明，閃躲兵役，以15萬元交保候傳，沒想到，王大陸又被檢警查出，2024年回台灣時，認為Uber的運將，車子太差、還涉嫌繞路，竟然教唆小弟，把人打到全身是傷，僅管王大陸否認犯行，連同游翔閔，被依教唆殺人未遂，移送地檢署，複訊後均改為傷害罪，並遭聲押禁見。



王大陸憑藉電影《我的少女時代》走紅。（中國時報）

王大陸2024年底搭機返台後，透過叫車平台叫計程車接送，原先傳出他見到來接機的車輛後，因車況不符期待而找人動手。

據了解，王大陸在去年（2024年）4月份，台從北市大安區復興南路一段搭車，準備前往戶籍地北市信義區仁愛路四段；途中王大陸認為司機連男繞路，雙方在車上爆發第一次口角；抵達目的地時，王大陸已經下車，發現鑰匙掉在車上，卻又因Tesla沒有門把手，不會開車門，怒拍打車窗要求司機開門，因此與司機爆發第二次衝突。

台媒報道只，事發後王大陸暗自記下車牌後，透過32歲游姓富二代友人牽線聯繫黑道，四處尋找該名Uber司機，去年4月25日在新北市中和地區找到該名司機後，便派員教訓他一頓，更將事發經過拍攝照片影片，向王大陸回報。

對此，Uber回應，「我們與合作車隊相當重視這個事件，對受害者及其家屬表達深切的關心，目前正在了解調查中，並會配合檢警調」。

王大陸（IG@taluwang）

全案因王大陸逃兵才意外曝光

台媒報道指，全案因王大陸涉嫌妨害兵役後，手機遭查扣，檢警追查有無其他逃兵案相關的蛛絲馬跡時，赫然發現他竟教唆毆人，還向其他朋友傳送司機被毆打的照片、影片詢問「怎麼會那麼嚴重」，全案才曝光。

另外，王大陸經法官訊問後，認為涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪、第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、個人資料保護法第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。

但考量被告王男業經檢警二度搜索查扣相關事證，且共犯游男經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，認無羈押之必要，裁定具保新台幣500萬元，並限制出境、出海及限制住居。

王大陸（微博@王大陸）

被害司機追究「殺人未遂」刑責 台灣檢方：未達有殺人犯意改「教唆傷害」

台媒報道指，王大陸到案後承認找游男對司機潑屎教訓，不知游男自動加碼打傷人，直到游男把打人的影片用微信傳給他，才曉得後來的演變。

遭挨打的司機要求，追究王、游涉嫌殺人未遂刑責。檢方偵辦認為，王、游未達有殺人犯意或犯行程度，因此將此部分情節，改以「教唆傷害罪嫌」處理。