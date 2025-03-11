賴清德2兒子躲美國逃兵役？台退役少將為言論致歉：受輿論誤導

台灣退役少將栗正傑近日稱，總統賴清德的兒子躲在美國，不回台灣當兵，被賴清德發律師函要求澄清致歉。栗正傑周一（10日）為此致歉，稱他受到媒體輿論誤導，未經查證就認為賴的小孩在美國沒有當兵，並依律師函要求公開澄清致歉。民進黨發言人韓瑩周二（11日）表示，賴清德2位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論。



栗正傑2月20日於中視「庶民大頭家」節目稱賴清德的兒子躲在美國，根本連當兵都毫不考慮。隨後，賴以民進黨主席身分委由律師黃帝穎發出律師函，要求栗正傑公開澄清道歉。

栗正傑為錯誤言論致歉。（中國時報）

周一，栗正傑再上節目致歉，並舉出寫有「忍令三軍統帥遭民誤會，且看退伍老兵為他澄清」的紙板，稱其受到媒體相關「賴總統小孩沒當兵？」等報道輿論誤導，所以才會有上述說法。他依照律師函的要求在節目上澄清自己錯誤指控，「所言與事實不符，特此誠心致歉」。

韓瑩周二表示，栗正傑指控賴總統兒子未當兵，此言論明顯悖離事實，強調賴總統2位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，相關內容多所謬誤臆測，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾。韓瑩又指，如果一再散布不實言論，民進黨將蒐證提告。