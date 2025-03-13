美參議員提案正名台灣駐美代表處　強調美台關係不受北京影響

美國跨黨派參議員3月12日共同提出「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act），要求行政部門將「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）正名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），以強化美台關係並提升名稱清晰度。



台媒《中央社》報道，共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）在新聞稿中表示，該法案彰顯美國對台灣民主的承諾，並提升美台關係的透明度。他強調，美國不應屈服於來自中國大陸的壓力，而應當支持台灣及所有面臨威權政權威脅的民主盟友。

匡希恆指出，透過法案將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，承認台灣駐美代表處代表台灣人民，而不只是代表台北市的經濟利益。但新聞稿也強調，這項法案不會改變美國對台灣國際地位的立場。

民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）則強調，台灣的民主對印太區域的和平與穩定至關重要，美國應持續強化與台灣的夥伴關係。默克利表示，這項跨黨派法案體現美國長期以來支持台灣的承諾，正確地承認了台灣的地位。

默克利進一步指出，美國必須持續發出強烈訊息，即將利用所有資源，與台灣等民主夥伴建立健康、堅實的關係。

據聞拜登政府曾考慮台灣的要求，將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，唯最後並未推動。（Taiwan in the US）

《中央社》報道介紹，1979年美國國會通過《台灣關係法》，強調美國對台灣安全與自治的承諾，並促成TECRO的成立，使其成為台灣駐美的實質大使館。由於考量北京反應，TECRO當初的命名選擇「台北」而非「台灣」。

美國北約（NATO）盟國立陶宛2021年允許台灣開設「台灣代表處」，使用「台灣」而非「中華台北」，引發北京一系列經濟報復，但立陶宛並未屈服於壓力。據了解，拜登政府曾考慮為台灣駐美機構正名，但最終未能推動，部分反對聲音認為更名僅具象徵意義，實質影響有限。

報道指出，匡希恆在上屆國會仍是眾議員時，曾與時任參議員、現任國務卿魯比奧（Marco Rubio）分別於兩院提出相同法案，如今重啟推動，期望獲得國會支持，進一步強化美台關係。