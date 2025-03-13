大陸網民華強北購手機驚現台軍訓相兼部隊對話　軍事機密全外洩？

台灣傳媒報道，大陸一名網民日前在深圳華強北購買一部二手手機華碩Zenfone6 後，發現該手機的前機主是一名台軍士兵，手機內存儲大量涉及台軍內部軟件、群聊和軍事訓練的信息。

3月12日，台灣防務部門證實，該手機確實為台軍士兵所丟失。台軍表示，手機內容不涉及軍事機密。



報道指，該名網民開機後，發現部隊番號是國軍137旅，電話簿內還有部隊的電話資料，記事本有大兵日記，部隊LINE對話紀錄，相簿內有戰車實彈射擊、坦克操演等照片，更有台軍MDM系統。

有大陸網民在深圳華強北購買一部二手手機華碩Zenfone6 後，發現手機內存儲大量涉及台軍內部軟件、群聊和軍事訓練的信息。（微博＠6GHz）

手機內還有部隊對話紀錄。（微博＠6GHz）

3月12日，台灣防務部門證實，該手機的前機主為台軍第八軍團137旅一名吳姓士兵，手機在2023年遺失後，該士兵向台當局有關部門完成了備案及注銷程序。目前，台軍方仍在調查該手機是如何流向大陸。

台軍第八軍團表示，由於手機是吳姓士兵不慎丟失，因此手機內的信息沒有清理，並表示「內容不涉及軍事機密」。

手機安裝了台軍MDM系統。（微博＠6GHz）

據介紹，MDM系統（行動裝置管理程序）會運用App將其「攝錄」、「熱點分享」、「打卡定位」及「藍芽傳輸」等高風險部分加以限制。目前全台士兵通用，只要進入營區包括軍事院校，一律必須由衛哨檢查是否裝載並開啟「手機MDM」系統。