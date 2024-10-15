台軍退役少將赴香港出席促統大會起立聽國歌 被停領75%月退俸5年
撰文：許祺安
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據《中央社》報道，台灣退役少將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠被傳8月在香港出席「全球華僑華人促進中國和平統一大會」活動，現場唱國歌時沒有迴避、起立聆聽。台軍方今（10月15日）說明，臧幼俠確已違反兩岸關係條例，將裁罰其停止領受5年的月退俸之75%，並追繳註銷獎、勳章。
據此前報道，中國和平統一促進會8月底在香港舉辦「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，台灣有數十人出席，包括國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠。大會開始便是唱國歌環節，有傳言稱臧幼俠在會場唱國歌時未迴避，同時起立聆聽，涉違反新修訂的兩岸人民關係條例。
台軍方今（10月15日）說明，經多方查證及約詢當事人，並會同多個相關機關單位召開審查會。就案情、當事人陳述及委員相關意見充分討論後，臧幼俠因出席大陸地區政治性機關（構）、團體所舉辦的活動而有「妨害國家尊嚴行為」，確已違反兩岸關係條例第9條之3規定。
因此決議裁罰「停止領受5年的月退給與之75%，溯自行為日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷曾領取獎、勳（勛）章 （不含服務獎章、忠勤勳章） 」。
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