｢挑釁越甚勒得越緊｣3次圍台軍演範圍比較圖曝光　本次更逼近台灣

解放軍東部戰區公布，周一（14日）在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習，是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。



大陸官媒整理解放軍自2022年以來3次圍台軍演區域圖，指出包圍區域越逼越近，「挑釁越甚勒得越緊」。



大陸官媒整理解放軍自2022年以來3次圍台軍演區域圖，指出包圍區域越逼越近，「挑釁越甚勒得越緊」。（解放軍新聞傳播中心）

配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）於2022年大動作抵台，與台灣的時任總統蔡英文會面，解放軍同年隨即展開圍台軍演；2023年並無相關行動。

解放軍此次軍演則是賴清德本年5月20日上任後進行的第二次對台圍島軍演。賴清德520就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬後」後，解放軍隨即於5月23日宣布展開對台「聯合利劍 —2024A」演訓。此次「聯合利劍-2024B」則是針對賴清德在雙十節的談話。

根據解放軍新聞傳播中心官方微博製作的資料，相較於2022年解放軍發動的首次對台圍島軍演，以及今年5月的「聯合利劍 —2024A」，此次軍演又更逼近台灣本島。

東部戰區新聞發言人李熹表示，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習，艦機多方向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區發布《枕戈待旦》訓練影片，用醒目紅色標註台灣地圖，直指台灣。（東部戰區）

解放軍東部戰區於周日（13日）曾發布名為《枕戈待旦》的最新訓練影片，悉數展示航空母艦、兩棲登陸艦、無人機、殲擊機系列戰機、潛艇等武器裝備，並展示解放軍在森林、海面、空中等訓練場景，充分展現軍事實力。