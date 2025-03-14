諾如病毒｜台女童北海道染疫一度休克　母斥酒店懶理稱只是腸胃炎

近日，台媒報道了一宗令人震驚的事件：台灣一家人於日本北海道的高級度假村「Kiroro Club Med」滑雪度假時，竟然遭遇大規模的諾如病毒（norovirus）感染。民眾提供的畫面顯示，女童因為病毒感染出現抽搐和休克，家人緊急呼叫救護車。然而，度假村業者卻堅稱只是「腸胃炎」，甚至對患者狀況不聞不問，令事主相當不滿。



綜合《東森新聞》、TVBS等報道，根據當事人Jessica的描述，她的女兒在入住第二天就開始嘔吐和腹瀉，隨後情況急劇惡化。Jessica說：「一開始先吐，然後會低燒，然後第三天就排泄就是拉水，第五天我們已經要check out了，結果我們在房間收東西，那小孩突然就是四肢僵硬，眼神上吊，然後嘴巴歪一邊。」

女童因為病毒感染出現抽搐和休克，家人緊急呼叫救護車。（影片截圖）

女童因為病毒感染出現抽搐和休克，家人緊急呼叫救護車。（影片截圖）

女童因為病毒感染出現抽搐和休克，家人緊急呼叫救護車。（影片截圖）

Jessica一家於3月4日入住，隨後他們注意到度假村內的其他旅客也出現類似症狀。她表示，當時有超過40人感到不適，到了晚上更是有超過100人報告腸胃不適。然而，度假村的反應卻十分消極，業者堅持認為這只是腸胃炎，並不承認病毒的存在。

Jessica對此感到非常憤怒，並指控度假村在危機處理上缺乏責任感。她提到，度假村的總監甚至表示，因為她在大企業工作，應該理解這種情況下的處理態度。

最終，Jessica向日本的外國人求助專線投訴，得知如果同時有十人以上送醫，度假村必須接受調查。她帶著女兒的糞便檢體去醫院化驗，結果確認感染了諾如病毒，這一結果令度假村的說法不攻自破。

女童入住第二天就開始嘔吐和腹瀉，隨後情況急劇惡化。（影片截圖）

醫院檢查報告書。（影片截圖）

Jessica還批評，染疫五天期間，患者被迫關在房內。業者對狀況不聞不問，雖然救護人員有前來協助，但對方只有氧氣罩，血氧機和溫度計都是他們自備，基本上酒店設施不是很足。

關於賠償，度假村提出的方案僅是當天房費的30%折扣，且僅能在未來消費時使用。Jessica表示，這樣的處理讓她感到十分失望，因為她不可能再選擇回到這家度假村。

在社交媒體上，Jessica分享了這一荒謬的經歷，並引起其他旅客的回應，表示近期也出現了類似的上吐下瀉情況。對此，台媒向度假村查詢，業者則聲稱諾如病毒僅是單一個案，並表示將與旅客協調確切的賠償金額。