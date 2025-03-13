諾如病毒｜日本爆發食物中毒事件 衛生署呼籲外遊注意飲食衞生

近期日本多宗諾如病毒食物中毒事件，除了大阪米芝蓮懷石料理名店「喜一」和鳥取縣米子市一間和菓子老店「清月」因爆發諾如病毒中毒事件被停業，岐阜縣亦有一間供餐公司製作的便當更引發大規模集體食物中毒，造成320人身體不適，更有1名40多歲男子在事件中身亡，香港衛生署日前呼籲市民外遊時注意衛生。



日媒2025年3月7日報道，岐阜縣一間供餐公司製作的便當引發大規模集體食物中毒，從2月底開始，有320人食用過涉事便當後身體不適，其中1名40多歲男子身亡。（影片截圖）

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，「根據日本當局公布的資料，由上月至今已有超過150人因為光顧大阪府一間日本料理『喜一』或進食鳥取縣米子市一間和菓子店『清月』製造的日本甜點（包括草莓大福）而感染諾如病毒。日本衞生當局的資訊也顯示，近期當地感染性腸胃炎的活躍程度有所上升。由於日本是鄰近香港的熱門旅遊地點之一，我特別呼籲計劃或正在當地的市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。」

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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他又提醒，「一般來說，諾如病毒在冬季會較為活躍。諾如病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸少量諾如病毒，亦有機會受感染。病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。」

感染諾如病毒後的病徵

患上諾如病毒（Norovirus）感染後，常見的症狀包括：

1. 嚴重腹瀉



可能會出現頻繁的腹瀉，每天多次排便，且糞便可能會呈現水樣或半固體狀態。

2. 嘔吐



通常與腹瀉同時出現，而且可能會持續數天。

3. 腹部絞痛和痙攣



可能會出現劇烈的腹部絞痛和痙攣，尤其是在排便時。

4. 輕微的發燒



有些患者可能會出現輕微的發燒和頭痛等症狀。

這些症狀通常在感染後1-3天內出現，持續1-3天，但有些人可能會出現較長時間的症狀。諾如病毒感染後，可能會導致脫水和電解質失衡，尤其是在老年人和免疫力較弱的人身上，需要及時補充水分和電解質，以避免嚴重的併發症。

如何預防諾如病毒？ 做足3點最穩陣！

目前沒有疫苗可以預防諾如病毒感染，因此市民應採取一般預防腸胃炎的措施，從個人衞生、食物衞生和環境衞生三方面入手：

1. 保持良好的個人衞生



• 經常以梘液和清水洗手，尤其在處理食物、進食前及如廁後，搓手最少20秒。

• 若沒有洗手設施，可使用含70至80%的酒精搓手液，但注意酒精無法有效殺死諾如病毒，因此不能代替洗手。

• 如出現發燒、嘔吐或腹瀉等症狀，應避免上班或上學，並盡快求醫。患者或帶菌者應避免處理食物或照顧兒童、長者及免疫力較低的人士。

2. 保持良好的食物衞生



• 遵循食物安全五要點：精明選擇、保持清潔、生熟分開、煮熟食物及安全溫度。

• 只飲用煮沸後的自來水或可靠商戶的樽裝飲品，避免來歷不明的冰塊調製的飲料。

• 從衞生可靠的地方購買新鮮食物，避免光顧無牌小販。

• 徹底煮熟食物，特別是貝殼類海產。易受感染群組（如孕婦、嬰兒、長者）應避免進食未煮熟的食物（如生蠔）或含生原料的食品（如沙律）。

3. 保持良好的環境衞生



• 保持室內空氣流通，並確保衞生設施和排水系統正常運作。

• 如家中有人不幸感染，應妥善清潔及消毒患者曾使用的廁所和受排泄物污染的地方，並以1比49稀釋家用漂白水消毒，待15至30分鐘後用水清洗並抹乾。

• 清理嘔吐物或糞便時，應戴上手套及外科口罩，事後徹底洗手。

• 清潔用具使用後亦應浸在稀釋漂白水中30分鐘，徹底沖洗並自然風乾。