再增4校黃山交流爆腸胃炎　防護中心：13人呈病徵9人染諾如病毒

繼沙田官立中學等3間中學赴廣東韶關交流後，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。周二（11日）再傳出4所學校到安徽黃山交流，約有40名師生曾出現急性腸胃炎症狀。衞生署衞生防護中心回覆，4間中學共43名師生上月在黃山考察團期間，13人出現急性腸胃炎徵狀，其中10人曾求醫，9名學生對諾如病毒呈陽性反應。據指出，涉事4間學校分別為元朗商會中學、觀塘官立中學、九龍工業學校，以及皇仁舊生會中學。



衞生防護中心證實，4間中學共43名師生上月在黃山考察團期間，13人出現急性腸胃炎徵狀。（資料圖片）

教育局：上月返港均已康復

教育局回覆事件時稱，4所學校約40位師生於2月17至21日間，曾參與「黃山自然風貌與徽州文化探索之旅2024/25」學生內地交流計劃，抵達當地後有學生隨即表示不適，期間部份參加者亦陸續出現病徵。

當局指出，教育局、承辦機構及相關單位一直提供協助及採取預防措施，包括安排醫生診治及提供藥物、為有病徵的學生調動房間以防止交叉感染，以及提醒學生保暖及小心飲食，學校亦已就事件知會家長。

學校亦已按既定程序向衞生署衞生防護中心報備事件。所有參加者於2月21日完成交流後返港，所有患病師生現已康復。

最先發病學生未曾在當地用餐 料病毒人傳人或環境傳播

衛生防護中心指調查顯示，最先發病的學生在抵埗後即出現徵狀，未曾在當地餐廳用餐，隨後有學生在旅遊車上嘔吐，引發更多人感染。中心認為個案由諾如病毒經人傳人或受污染環境傳播，並已向學校提供預防及控制建議。監察期內未再出現新個案。