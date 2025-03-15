陸配網紅「亞亞在台灣」鼓吹武統　台移民署：已要求近日出境

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（網民「亞亞在台灣」）多次拍片宣揚要「收復台灣」，又有「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」等武統言論。台灣移民署周二（11日）表示，將依法廢止其在台依親居留許可，擇期安排出境。周六（15日），移民署再表示，劉女公然鼓吹中國大陸以武力統一台灣等言論，先依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且已要求近日出境。



移民署周二指出，劉女透過「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。周三（12日），移民署完成劉女依親居留許可廢止處分書，依全民健康保險法第9條規定，未具中華民國國籍或未在台設有戶籍，在台灣地區領有居留證明文件且在台居留滿6個月後，才符合參加全民健保資格。劉女因依親居留許可遭廢止，在台健保資格也同步取消。

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

周六，移民署發布新聞資料指出，針對劉女公然鼓吹中國大陸以武力統一台灣相關言論，此行為主張消滅台灣主權，為台灣社會所不容許，移民署嚴正譴責。移民署表示，已依法廢止劉姓女子在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留。劉女必須遵守移民署限期離境命令，屆時如不離境，將依法執行強制出境，以確保台灣安全，維護社會安定。

據早前報道，劉女於包括TikTok、YouTube等各大影片平台創立「亞亞在台灣」帳號，錄製多條「統戰影片」，宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，以及「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」等，遭台灣網民檢舉。