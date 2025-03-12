台積電變「美積電」？行政院政委：都是多慮　前瞻製程根留台不變

台積電（TSMC）宣布擴大對美國投資1000億美元後，外界對於「技術外流」「台積電變美積電」的憂慮升溫。周三（12日），行政院政委、國科會主委吳誠文表示，前瞻製程研發、量產製造根留台灣的原則絕對沒有改變，海外投資案意味台灣製造力量延伸，協助國際夥伴與客戶成長，因此「掏空台灣」、「台積電變美積電」說法都是多慮。另一方面，國民黨團書記長王鴻薇表示，希望政府透過此次台積電赴美設廠機會，同時談判取得美國對台半導體輸美零關稅的待遇及豁免。



吳誠文表示，先進製程根留台灣跟台積電董事長魏哲家日前與美國總統特朗普宣布台積電擴大對美投資一事沒有衝突，強調台積電到白宮去討論一事，總統府跟行政院都充分瞭解，也都有掌握到相關原則。而政府一再強調，前瞻製程的研發到量產製造根留台灣原則絕對沒有改變，魏哲家也親口保證過，台積電首個量產的工廠絕對在台灣，先進製程的晶圓製造、量產技術待在台灣成功後，才會討論如何擴散到全世界的基地，協助民主供應鏈友好國家建立、合作先進製造。

吳誠文對台積電積極協助台灣與最重要的夥伴美國發展很緊密的合作關係與民主供應鏈表示感謝，稱台灣兩大關鍵產業半導體與AI硬體產業，都將受惠於台灣與美國的合作連結，所謂「掏空台灣」、「台積電變美積電」都是多慮。台灣廠商願意到美國投資建廠，不論半導體廠或是未來可能會有其他電子大廠陸續赴美投資，這些投資案都是把台灣的製造力量延伸到國際，協助國際夥伴、國際客戶共同成長，這對台灣非常有利，也會對台灣的安全形成更大保障。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

另一方面，王鴻薇表示，國民黨團上周已在立法院提案要求行政院針對台積電赴美大幅投資對台灣相關經濟及產業影響進行專案報告，並已獲得跨黨派的支持。台中市長盧秀燕也特別關心此議題，希望透過此次台積電赴美設廠機會，同時談判取得美國對台半導體輸美零關稅的待遇及豁免。

王鴻薇指，特朗普日前表示預計針對全世界輸美半導體產品徵收25%的關稅，更有可能上升，預計4月2日公布相關關稅額度，本土廠商對此高度不安，但賴清德政府卻無聲無息，毫無作為，也沒有任何因應作為來回應此高關稅危機。希望政府能夠馬上行動，協助產業共度難關。