美國的亞洲防衛警戒線到不到台灣？

美國新任國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）的提名確認聽證會已經過了一個星期，但引發的後續效應到本周還在引起關注，尤其是在亞洲的日本和韓國。



在3月4日的聽證會上，科爾比被質疑他在台灣問題上的立場明顯「軟化」。對此，科爾比回答說，台灣若「淪陷」將是美國利益的災難，但美國與中國的軍事平衡急劇惡化，因此美國必須集中力量來有效且合理地防禦台灣，而且「非常富有」的日本和台灣也應該在軍費上投入更多。科爾比呼應美國總統特朗普的主張，認為台灣的軍費應該增加到經濟生產總值的10%，現在還明顯不足3%。

美國新任國防部副部長科爾比直言，台灣不是美國「生死攸關的利益」。（網絡照片）

但他也重申，台灣對於抵制中國大陸雄霸亞洲這一美國核心利益固然非常重要，但台灣不是美國「生死攸關的利益」（existential interest）。他在書面答覆中指出：「我認為明確承諾保衛台灣的成本大於其收益。」

今年45歲的科爾比是中情局前局長威廉．科爾比的孫子，優越的家世與哈佛及耶魯的學歷是他從政的有利條件。但科爾比到特朗普第一個任期才踏入政壇——加入美國國防部，領導了2018年美國國防戰略的撰寫，近年崛起為共和黨的思想領袖和政治新星。

科爾比也是對華鷹派，主張中國才是美國的頭號威脅，而他認為美國的軍事與經濟實力在衰弱，無法同時在中東、歐洲、台海和朝鮮半島應付四個對手。所以，美國不應該讓烏克蘭成為焦點，更必須防著中國與俄羅斯準結盟。這些觀點與共和黨的外交政策現實派同調，新任副總統范斯也屬於這個陣營。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

作為分管政策的國防部副部長（undersecretary，也有中譯為次長），科爾比只是國防部的第三號人物，但他的立場顯然也反映了特朗普政府的整體外交思路。這就引發華盛頓一些智庫人士最近討論，科爾比不斷發出台灣非美國「生死悠關利益」的聲音，是否意味著美國在亞洲的防衛警戒線，已不再包括台灣？

《日本經濟新聞》本周撰文分析，1950年時任美國國務卿艾奇遜提出著名的「艾奇遜線」，標識出美國防共產主義擴散的警戒線，包括日本、沖繩、菲律賓的主要島嶼，最初不包括韓國和台灣，這個局面因韓戰爆發才改變。而今，華盛頓的智庫又再次討論，台灣還在不在美國的防線內？

相信美國會派兵協防台灣的民眾顯著增加。圖為2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院曾首次公開兵棋推演介入台海戰爭的情況。（Facebook@War On The Rocks）

《日經》引述史汀生中心的高級研究員格里埃科（Kelly Grieco）說，她認為日本就是防線，台灣已不算在內，因為即使中國大陸奪回台灣這個「最糟的局面」發生，沒有台灣後，美國還是能維持亞太的實力平衡。就在2月底，兩名華盛頓智庫學者卡瓦納（Jennifer Kavanagh）和沃海默（Stephen Wertheim）也在《外交事務》雜誌上撰文，題目是《台灣執念：美國戰略不應取決於一場無法獲勝的戰爭》。

熟悉台海課題的讀者一定會馬上認出，這無非就是「棄台論」的翻版，有者甚至會認為這又是北京的認知作戰。不過，近期挑起話題的是日媒，足見這些擔憂非無的放矢。上星期，台灣的「護國神山」台積電宣布對美國追加投資1000億美元，又加重了台灣可能被掏空後被「棄」的擔憂。

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回想起2021年，英國《經濟學人》提出台灣是地球上最危險的地方的論點，震撼全球。該文的主旨就是美國對台戰略模糊已不足以遏制解放軍攻台，而如果北京武力攻台，美國第七艦隊沒有趕到台海協防，那中國大陸將在一夜之間主導亞洲，美國也會失去盟友的信心，「美國治世」將瓦解。相對於《經濟學人》當年這篇文章的「護台」底色，科爾比等人的立場剛好相反，他們認為「保台」的性價比不足。這不能說是美國精英的共識，但後續發展有待觀察。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

近幾十年來，美國「棄台」的說法時而浮現，都沒有成真。但特朗普2.0的情況有些不同，他看似不惜顛覆幾十年來的美國外交方針，特朗普在烏克蘭戰爭問題上的親俄羅斯態度，就讓國際社會瞠目結舌，強烈凸顯特朗普政府把外交視為商業交易的心理。據《聯合早報》瞭解，華盛頓的台灣問題專家如今都不知道該怎麼寫文章，因為美國傳統的政策思路正面臨巨大考驗與轉型。

美國的政策轉型可能持續多年，如果短期內就決定台灣可以用來「交易」，那它可能成為傳說中的習特會的話題，但這不太可能。更可能的是，北京將密切觀察美國對台海現狀的決心，以及美國是否表現猶豫，不排除解放軍未來四年內以小規模行動進行測試，讓答案越來越清晰。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

