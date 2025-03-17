屏東深夜爆發槍戰5人傷　警方：疑坐檯糾紛尋仇，現場檢26枚彈殼

台灣屏東市今日（17日）凌晨發生槍擊案，至少5人輕傷，警方封鎖現場採證調查，並在現場檢獲26枚彈殼。另外，萬丹鄉也發生砸店事件，據傳兩件事的起因與傳播小姐（陪客人交際應酬）有關，警方正進一步調查。



台灣傳媒報道，屏東市瑞光南路洗車場外，今日凌晨1時許爆發槍戰，現場疑有4輛車兩方人馬對峙交火，槍戰中有5人受輕傷，已自行就醫。警方初步了解，事件疑為兩派人馬尋仇，疑與稍早萬丹鄉丹榮路砸店有關。

3月17日，台灣屏東市凌晨發生槍擊案，警方封鎖現場採證，並在現場檢獲26枚彈殼。（屏東小鎮資訊）

網傳影片顯示，先是一方人馬到萬丹鄉丹榮路某酒行前，一群人持球棒砸店，之後在屏東市瑞光南路一處洗車場外的馬路邊爆發槍戰。

警方到場調查，瑞光南路現場遺留一輛黑色私家車，車身留有彈孔，地面留下26枚彈殼，警方已封鎖現場採證調查。

瑞光南路現場遺留一輛黑色私家車，車身有彈孔。（屏東小鎮資訊）

警方表示，初步了解事件或因傳播小姐坐檯糾紛，引發兩派人馬尋仇，且與先前在萬丹鄉的砸店事件有關。警方已鎖定涉案車輛與特定對象，並展開追緝，全力偵辦中。