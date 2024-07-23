台十大槍擊要犯「矮仔偉」殺人後逃往大陸再綁架台商　傳已被槍決

台灣桃園小南門前任幫主「矮仔偉」，因懷疑女友與小弟有染，持硫酸朝女友、小弟以及小弟的舅舅潑灑，造成２人死亡。



逃亡期間涉朝多名政治人物服務處槍擊案，逃亡至中國大陸後除了涉及多起暴力、綁架以及命案之外，更綁架已轉型成台商的同門大哥，開口勒索3千萬元台幣，遭到中國大陸警方逮捕，於2019年判處死刑暫緩，但卻傳出在2024年6月間遭槍決伏法，家屬也低調的將「矮仔偉」火化，並在台舉辦告別式。

桃園小南門前任幫主「矮仔偉」。（ETtoday授權使用）

桃園小南門前任幫主「矮仔偉」。（ETtoday授權使用）

據悉，綽號「矮仔偉」的桃園小南門幫前任幫主黃建偉，曾經在台被列為10大槍擊要犯，2002年間，懷疑女友與小弟有一腿，當街朝女友潑灑硫酸，並帶走小弟以及小弟的舅舅、再淋上強酸，造成2人死亡，屍首遭棄置馬路。

黃因此遭警方追緝，展開逃亡之路，逃亡期間又陸續犯下多名立委、議員服務處槍擊案，犯案後潛逃到中國大陸。

2008年間，黃於廣東省東莞、珠海等地自稱台灣小南門幫老大，並涉及暴力、綁架甚至命案。

【延伸閱讀】台灣黑幫領袖出殯「36輛勞斯萊斯」送最後一程 旗袍美女陣再現

【延伸閱讀】台灣黑幫領袖出殯「36輛勞斯萊斯」送最後一程 旗袍美女陣再現（聯合新聞網授權使用）

警方共動員800警力，在活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢。（聯合新聞網授權使用）

800警嚴陣以待 點圖放大看看吳桐潭出殯情形：

+ 13

2018年間又在廣州珠海涉嫌策劃綁走到大陸旅遊的李姓富商，開口就向家屬索討3千萬元贖金，家屬透過地下匯兌的方式支付贖金後，矮仔偉才將李姓富商釋放，李返國後立刻報案。

據了解，矮仔偉在2019年因為擄人勒贖案遭到中國大陸中級人民法院判處死刑，緩刑2年執行，上訴之後，高級人民法院維持原判，2022年又再度維持緩刑2年。

2024年，傳出矮仔偉在中國大陸被執行槍決，事後經過友人證實，矮仔偉伏法後由家屬將遺體接回，並低調在6月間於桃園舉辦告別式。

【延伸閱讀】台黑幫春酒170旗袍辣妹「美女老闆」超強背景曝光 連BBC也曾介紹

【延伸閱讀】台黑幫春酒170旗袍辣妹「美女老闆」超強背景曝光 連BBC也曾介紹

點圖放大瀏覽：

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】