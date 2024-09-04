黑幫頭目中8槍慘死　告別式現8億台幣車隊　美女警盤查緩和氣氛

遭槍殺身亡，身中8槍慘死的台灣屏東角頭（黑幫頭目）「鴨頭」陳昫豪的告別式4日舉行。



兄弟們、家屬為他辦的排場相當大，還有51輛總價近8億（台幣，下同，約1.9億港元）的豪車送行車隊，警方在現場盤查已逮到2名通緝犯。

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日舉行，場面浩大，還有51輛總價近8億台幣的豪車送行車隊，警方嚴陣以待。（中天新聞網授權使用）

派高顏值女警盤查疑為緩和氣氛 屏東縣議長也有出席（點圖放大瀏覽）：

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據了解，整個「8億送行車隊」由7輛麥拉倫（McLaren）、13輛林寶堅尼（Lamborghini）、1輛平治（Mercedes-Benz）及18輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）組成。

領頭的勞斯萊斯車價最高，將近3千萬，車隊綿延超過1公里，超跑市值約7、8億。

而這些豪車3日在台灣北中南三地各自集結後，便一起前來告別式現場。

當地警方除了不敢大意，在3個路檢點布下全副武裝、MP5衝鋒槍上膛的霹靂小組外，也有數名高顏值，身高將近170厘米的高挑女警協助攔檢查身分，不知是否刻意要緩和現場的肅殺氣氛。

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告別式現場，涉入替郭台銘出資500萬幫郭台銘買連署書，一審遭判4年的的屏東縣議長周典論也出席。

警方重重布下警力也有斬獲，現場逮到被台中地檢署通緝的詐欺通緝犯23歲李男，及24歲毒品通緝犯朱男，還查到3名未成年少年及2名失蹤人口，均依法移送偵辦。

屏東縣警局副局長林宏輝、屏東地檢署檢察官吳求鴻及屏東縣警察局長戴台捷也都全程坐鎮，截至目前為止現場氣氛尚稱平和，未有重大衝突發生。

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