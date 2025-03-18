陸配老闆娘被指發表統戰言論惹不滿　港男持旗踩場喊「滾回大陸」

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（網民「亞亞在台灣」）多次拍片宣揚要「收復台灣」等武統言論，結果遭台灣移民署稱將依法廢止其在台依親居留許可，擇期安排出境。近日，再有一名陳姓陸配在在網上發表類似言論而受到非議。周日（16日），一名男子更手持青天白日滿地紅旗到陳女經營的手搖飲品店外大喊，要陳女「滾回大陸」，引起熱議。據台媒報道，該男子來自香港。



報道指，在台北車站開設「大千金手搖飲料」的陳女是名陸配，她曾在網上發表「支持統一」等言論而受到批評，甚至被網友戲稱「統戰手搖飲」。事後，她一度受訪強調反對「武統」，但未平息事件，不少人紛紛向移民署檢舉她疑似持有大陸身份。日前，陳女在Threads發文，宣稱收到移民署來函，要求她說明是否有在大陸設有戶籍或領有護照。

周日，一名男子手持青天白日滿地紅旗前往陳女的店，並對陳女咆嘯，大喊「滾回大陸」、「六四天安門」等字句。事後，陳女直接在Facebook上載有關影片，不滿表示：「我賣飲料的，你沒有要買飲料，跑來妨害我店營業，六四關我屁事。關你屁事，還公然對我大喊滾回大陸，還罵三字經你想紅我幫你啊！幹嘛擋鏡頭。」她事後又稱來鬧場的人不是台灣口音，並聲稱獲得上百名台灣人前來光顧為她加油打氣。

男子手持青天白日滿地紅旗踩場。（影片截圖）

男子手持青天白日滿地紅旗踩場。（threads）

男子手持青天白日滿地紅旗踩場。（threads）

周一（17日），陳女再受訪表示，自己不知道男子拿著旗幟對她喊「六四天安門」等是什麼意思，稱這些都與她無關，並指希望對方向自己道歉。

她又重申，自己沒有支持「武統」，因為像她們這些陸配在兩岸都有家人，一旦發生戰爭，對他們的傷害很大，「我們兩岸婚姻家庭的人，是最不希望武統的」。

另一方面，網友關注到涉事男子的口音。多家台媒報道則指，該男子是一位香港人。